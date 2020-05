Conmoción en Argentina por la muerte de Mauricio Hanuch, ex jugador de Platense e Independiente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mauricio Hanuch falleció el martes a los 43 años como consecuencia de un cáncer de estómago . Había nacido en Ciudad Evita y durante su carrera vistió las camisetas de Platense, Independiente, Nueva Chicago, Estudiantes de La Plata y Olimpo, entre otros clubes argentinos. Tuvo un recordado paso por el fútbol portugués (Sporting de Lisboa, donde coincidió con Cristiano Ronaldo, y Santa Clara) y jugó también en Brasil y en Albania. Se retiró en el Calamar, que lo había formado, en la temporada 2008-2009.

El 22 de febrero de 1998 todo el fútbol argentino supo quién era Mauricio "Turquito" Hanuch. Vestía la camiseta de Platense en la Bombonera. Ese día, el Calamar que dirigía Carlos Picerni, goleó por 4-0 al equipo xeneize. Y ese extremo de Ciudad Evita anotó dos de los cuatro tantos. A los cinco minutos, los de Vicente López se pusieron en ventaja con el primero de los dos goles consagratorios de Hanuch: "Si me pongo a practicar hoy, ese gol no lo hago más", admitió el Turco entre risas, años después, en una entrevista con TyC Sports. "El Perro (Javier) Arbarello me tira el pase y ahí le pego con el juanete", recordó Hanuch. Más risas. La pelota, en rigor, se acomodó por el medio del arco de Boca, que defendía un tal Oscar Córdoba. También jugaban Jorge Bermúdez, Martín Palermo y Guillermo Barros Schelotto, entre otros jugadores con peso propio. Pero Hanuch, ese joven de medias bajas que tenía todo por ganar, los eclipsó a todos.

Ya en el segundo tiempo, Platense redondearía la goleada. Alberto Godoy pondría el segundo gol, mientras que el tercero últimos serían obra de Hanuch. El tercero, luego de eludir hacia afuera a Córdoba y definir de derecha, su pierna hábil. Claudio Spontón redondearía el 4-0, ante la mirada atónita de Héctor Veira, entrenador xeneize. Ese partido le valdría el pase a Independiente, donde sería dirigido por César Luis Menotti. Y de Avellaneda a Lisboa, sin escalas.

✨ Hasta siempre Mauricio Hanuch, nos dejaste tus gambetas, tu risa fresca, tu hombría de bien y tu alegría permanente. Estarás eternamente en los corazones calamares y nunca te vamos a olvidar. Hasta siempre Turquito querido descansa en paz 😢 pic.twitter.com/t2L0hUnkXj — Club A. Platense (desde 🏡) (@caplatense) May 26, 2020

El Turquito, como se lo conocía, había superado hace una década otro grave problema de salud: recibió un riñón de su hermana mayor luego de que un virus le arruinara los suyos en tres años. Llegó a estar inmunodeprimido y tomaba 18 medicamentos, tal como contó en una entrevista con la revista El Gráfico en el año 2010. Nunca perdió ese sentido del humor tan característico, que le permitía hacer bromas aún cuando la situación fuera complicada.

El Club Atlético Independiente lamenta profundamente el fallecimiento de Mauricio Hanuch, ex futbolista de la institución.



Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos.



Hasta siempre, Turco. pic.twitter.com/NOzGEdKSuw — C. A. Independiente (@Independiente) May 26, 2020

Como contó hace un par de meses al diario Récord, de Portugal, Hanuch descubrió que tenía un tumor en el estómago luego de sentirse mal en Porto, hacia donde había viajado para concluir las transferencias de los argentinos Agustín Marchesín y Renzo Saravia, flamantes jugadores del Porto. Hanuch regresó a la Argentina y se hizo los estudios correspondientes, que mostraron el tumor, que hubo que operar de urgencia.

"La intervención duró cerca de seis horas, consiguieron retirar el tumor y pasados los 20 días el resultado de la biopsia fue negativo, pero no pude evitar la quimioterapia", contó el Turquito. "Luchar es mi única opción", dijo Hanuch, quien soñaba con dejar atrás ese trance para seguir ligado al fútbol.

Por cada Leão que cair, outro se levantará 🙏



O Sporting CP manifesta o seu pesar pela morte de Maurício Hanuch, ex-jogador que faleceu hoje, aos 43 anos, vítima de doença prolongada.

👉 https://t.co/GBIDsYHWG2 pic.twitter.com/BC6bCglbKD — Sporting Clube de Portugal (em 🏠) (@Sporting_CP) May 26, 2020

Hace unos días, su hermana Yanina abría un compás de optimismo en relación a la salud del recordado exfutbolista. "Por suerte mi hermano ya salió de terapia intensiva y pasó a una sala común. Está evolucionando muy bien. Los médicos no lo pueden creer", dijo Yanina a principios de mayo.

Lamentamos informar el fallecimiento de Mauricio "El Turco" Hanuch, luego de una dura batalla contra el cáncer.



"El Turco" vistió nuestra camiseta en la campaña 2006/2007.



Acompañamos a su familia, amigos y excompañeros en este difícil momento.



Que descanses en paz, Turco. pic.twitter.com/nlNpV9RHwA — Nueva Chicago Oficial (@NuevaChicago) May 26, 2020

"Fue un tipo muy querido en todos lados en los que estuvo", lo recordó Juan Amador Sánchez, manager de Platense, en Radio Continental. "Le peleó todo lo que pudo al cáncer, pero no se pudo recuperar", destacó su ex compañero Claudio Spontón.