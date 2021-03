Conmebol suspendió la doble fecha de las Eliminatorias que se iba jugar en marzo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Si bien entre Conmebol y FIFA se trabajó durante varias horas para que los jugadores sean cedidos para la disputa de las Eliminatorias, la entidad sudamericana confirmó que los duelos a disputarse en marzo fueron suspendidos.

"El Consejo de la Conmebol resolvió suspender la doble fecha de las Eliminatorias para Catar 2022 prevista para marzo. La decisión obedece a la imposibilidad de contar en tiempo y forma con todos los jugadores sudamericanos", expresó la entidad sudamericana a través de un comunicado en sus redes sociales.

A su vez agregó: "La FIFA analizará la reprogramación de la fecha, en coordinación con la Conmebol y las asociaciones miembro. Próximamente, se estudiarán las diferentes opciones para la realización de los partidos.

Cabe recordar que la Conmebol no estaba dispuesta a que se lleven a cabo los partidos si cada selección no podía contar con los jugadores que se desempeñan en el fútbol europeo, teniendo en cuenta que los equipos del Viejo Continente no estaban dispuestos a cederlos.

Ante la negativa de los clubes de países como Inglaterra, Alemania y España de ceder a sus jugadores sudamericanos porque cuando regresen deberán guardar 10 días de cuarentena antes de volver a ponerse a las órdenes de sus entrenadores, la Conmebol recurrió directamente a FIFA, pero se encontró con una realidad que, o bien desconocía, o bien no tomó en cuenta en su momento.

El reglamento es bien claro: los clubes están obligados a ceder a sus futbolistas internacionales en cada fecha FIFA, sea por competencias oficiales o amistosos. Sin embargo, la pandemia llevó a que se hiciera una enmienda, la cual dejaba en libertad de acción a las instituciones si los futbolistas convocados debían guardar cinco o más días de cuarentena antes de reintegrarse a sus planteles.

Desde la Conmebol se entendía que dicha enmienda había finalizado el 31 de diciembre de 2020, aunque desde la FIFA se aclaró que la misma llega hasta el 30 de abril de este año.