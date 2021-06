Conmebol suspendió a los árbitros del VAR por el gol mal anulado a Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Conmebol emitió un comunicado en el que anuncia expresamente la suspensión de los árbitros del VAR designados para el encuentro entre Uruguay y Paraguay por Eliminatorias. De esta forma, Nicolás Gallo, árbitro VAR y Miguel Roldán, segundo asistente, no podrán ejercer sus funciones "por tiempo indeterminado" tras el gol anulado a Jonathan Rodríguez que le impidió la victoria a la selección uruguaya.

Recordemos que tras el partido José María Giménez. Diego Godín y Diego Lugano fueron críticos con la decisión de anular el gol de "Cabecita" por un supuesto offside que no quedó claro a quién se lo sancionaron. Porque el jugador de Cruz Azul estaba habilitado cuando parte el remate inicial de Suárez y Viña, que aparecía detrás de la línea de defensores, no estaba participando de la jugada ni interviniendo en la visión del arquero. De hecho, Javier Castrilli, exárbitro argentino, también había remarcado el error en la decisión arbitral manifestando: "No puedo creer que lo hayan anulado".



El ente rector del fútbol sudamericano también difundió la revisión de la jugada del gol que se dio al minuto 23 del juego y allí el narrador se encarga de dejar claro el error del VAR: "El hecho de estar en posición fuera de juego no constituye infracción. En este caso, el jugador "Celeste" no interfiere, no participa ni gana ventaja de su posesión y no debe ser sancionado", comentó.

En cuanto al procedimiento del videoarbitraje, en el video se explica lo que deberían haber hecho al chequear la jugada del gol: "El VAR debería haber buscado ángulos y velocidades para evaluar tanto la posición como la participación del jugador en posición de fuera de juego a fin de determinar que no hay infracción. Decisión arbitral incorrecta", remató el locutor.

