Conmebol prohibió a River anotar un arquero y jugará en la Libertadores con 10 futbolistas

Se multiplican los problemas para River Plate. El pedido de los dirigentes a la Conmebol para poder habilitar dos arqueros juveniles (Alan Leonardo Díaz y Agustín Gómez) como una excepción ante el brote de 21 casos de coronavirus en el plantel, no prosperó y ahora Marcelo Gallardo deberá recurrir a un jugador de campo para el arco en los partidos ante Independiente de Santa Fe y Fluminense.

De esta manera, la idea de que Milton Casco, Jonatan Maidana o Tomás Lecanda estén debajo de los tres palos en los partidos de Copa Libertadores, comienza a tomar cada vez más forma.

El entrenador del conjunto de Núñez ya no sabe cómo resolver las ausencias, porque en las últimas horas se confirmaron los positivos de Leonardo Ponzio, Gonzalo Montiel, Alex Vigo, Lucas Beltrán y Flabián Londoño Bedoya. Ante este contexto, la situación es crítica, porque no sólo no dispone de arqueros, sino que no puede completar el equipo.

Marcelo Gallardo.. Foto: La Nación.

Los dirigentes de River emitieron un comunicado pidiendo una excepción para poder sumar dos arqueros a la lista de la Libertadores: los juveniles Díaz y Gómez. Es que Franco Armani, Germán Lux, Franco Petroli y Enrique Bologna, fueron aislados por haber dado positivo por COVID-19. “En lo que refiere a la posición de arquero, también ajustándose al reglamento –dada la particularidad del puesto y conforme a lo establecido en cuanto a la su sustitución por lesión en cualquier momento de la competencia– River Plate ha elevado al área de competencias de Conmebol una nota solicitando la inclusión de Alan Leonardo Díaz y Agustín Gómez en la lista de buena fe”, dice en el comunicado. La Unidad Disciplinaria de la Conmebol le dio un golpe y no les dieron luz verde para anotar a los dos futbolistas.

Por lo tanto, Gallardo, debería pensar en un equipo para jugar con Independiente Santa Fe este miércoles a la hora 21:00 en el Monumental con estos futbolistas: Jonathan Maidana, Tomás Lecanda, Héctor Martínez, Milton Casco, Fabrizio Angileri, Jorge Carrascal, Felipe Peña Biafore, José Paradela, Julián Alvarez y Agustín Fontana. Es decir, que el entrenador, deberá resolver si Casco, Maidana o Lecanda ocuparán el arco y contará con 8 futbolistas de campo para la cita de la Copa.

Frente a esta negativa de Conmebol, una de las alternativas que maneja el cuerpo técnico de River, es evaluar hasta último momento a Enzo Pérez, que salió en el entretiempo del clásico contra Boca en La Bombonera y el lunes se entrenó diferenciado por un problema muscular en el isquiotibial derecho. Saben que es un riesgo, pero la urgencia podría obligar a tomar la determinación de usar al volante. Incluso, Javier Pinola, que aún no tiene el alta por su fractura en el antebrazo derecho, podría llegar a dar el salto al campo de juego.