Fox Sports organizó una cumbre contra la piratería en el deporte

La industria de los medios y contenido en la región latinoamericana enfrenta una de las problemáticas más serias de los últimos tiempos: el avance de la piratería. Su impacto en la región se traduce en pérdidas anuales que superan los U$S 6.500 millones, afectando negativamente no solo los derechos de propiedad intelectual, sino también las inversiones en infraestructura de telecomunicaciones y el patrimonio e ingreso gubernamental, ya que sólo en impuestos se dejan de recaudar más de U$S 1.000 millones anuales.



En este contexto, el deporte se ha convertido en uno de los contenidos más pirateados principalmente a través de sitios webs, APPs e IPTV (TV por Protocolo de Internet) y empresas de retransmisión de contenido que no cuentan con autorización de sus titulares, siendo el fútbol el principal objetivo de las conexiones fraudulentas. Las retransmisiones ilegales de algunos de los clásicos latinoamericanos más relevantes como el argentino Boca Juniors vs. River Plate; el brasileño Gremio vs. Internacional o el uruguayo Nacional vs. Peñarol, arrojan cifras alarmantes de consumo pirata.



El análisis más reciente de especialistas internacionales señala que durante la temporada 2017/2018 de los campeonatos más importantes de fútbol en Latinoamérica, se identificaron 10.800 videos en infracción, de los cuales más del 40% fue hallado en redes sociales y alcanzó 1.250.000 de vistas ilegales. En el clásico Boca - River, más de medio millón de personas intentó visualizar ilegalmente el partido a través de redes sociales; 71% más que en el Superclásico que tuvo lugar tan sólo 6 meses antes. Esto, sin contabilizar otras alternativas piratas como algunos tipos de IPTV, APPs y sitios web ilícitos.



Con el objetivo de revertir esta tendencia, debatir y analizar estrategias exitosas, FOX Sports Latin America convoca a los representantes de los derechos deportivos de todo el mundo, a las autoridades y reguladores, a la que será la primera Cumbre internacional de Antipiratería en Latinoamérica dedicada íntegramente al mundo del deporte. La misma tendrá lugar en la Ciudad de México el 20 y 21 de Febrero próximos y el foco estará puesto en disminuir el impacto específico de esta problemática, compartir las mejores prácticas, potenciar la industria de contenidos deportivos y promover un mercado seguro para los consumidores.



“El deporte se está convirtiendo en la primera fuente de piratería, sobre todo a través del streaming. Esto es algo que debe preocuparnos a todos: a las ligas deportivas, a los dueños de los derechos, a los medios que licenciamos y transmitimos legalmente dichos derechos cuyos costos son altísimos. Debemos contar con el apoyo absoluto de Las Ligas y los propietarios de los derechos para proteger el contenido. Urge.”, señaló Carlos Martínez, Presidente de FOX Networks Group Latin America.





Por su parte, Daniel Steinmetz, SVP & Chief Antipiracy Officer de FOX Networks Group Latin America señaló: “Es absolutamente relevante y fundamental apoyar e impulsar este primer encuentro dedicado 100% a debatir y compartir junto a los principales representantes internacionales de la industria, la forma en la que protegeremos contenidos de altísimo valor para nuestros fans, y hacerlo conjuntamente. Desde hace más de diez años, FNG Latin America -grupo del que FOX Sports es parte- es líder en el combate a la piratería y trabaja en forma constante desarrollando acciones y estrategias para dar fin a este problema que deteriora las economías regionales y la industria”.



“Nuestro compromiso tiene como meta lograr un mercado transparente y beneficioso tanto para quienes operan legalmente como para los usuarios que acceden legalmente a contenidos originales de calidad. Quienes consumen contenidos en sitios pirata, ponen en riesgo su seguridad y la de su familia exponiendo datos personales y financieros, arriesgándose a ser víctimas de fraudes económicos”, agregó Steinmetz.