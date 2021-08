Conmebol envió nota a Bauzá y Salinas para que Peñarol pueda tener público ante Sporting Cristal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes





El pasado viernes la Conmebol envió una nota a dirigida al Secretario Nacional del Deporte (SND), Sebastián Bauzá, y al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, para que habiliten el regreso del público en el partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Peñarol y Sporting Cristal.

Conmebol ya autorizó a los equipos desde la pasada instancia de octavos de final., tanto en Libertadores como en Sudamericana, a jugar con hinchas en las tribunas (respetando aforos y estrictos protocolos), siempre y cuando den el visto bueno las autoridades de cada país.

Ovación informó esta semana que el público volverá a la Organización del Fútbol del Interior (OFI) el próximo 20 de agosto. Para el fútbol de Primera División de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) las autoridades tienen como fecha trazada en la hoja de ruta el mes de setiembre con el inicio del Torneo Clausura. Peñarol, y ahora apoyado en esta carta de Conmebol, quiere recibir a Cristal con público el 18 de agosto.



La carta, firmada por el presidente Alejandro Domínguez, dice lo siguiente: "Señor Secretario Nacional, me dirijo a vuestra excelencia, en nombre y representación de la Conmbeol, a fin de adjuntar a la presente, pa su conocimiento y fines pertinentes, la nota que en el día de la fecha le hiciera llegar al señor ministro de Salud Pública de la República Oriental del Uruguay, Dr. Daniel Salinas, relativa a la solicitud del Club Atlético Peñarol de poder disputar, con un determinado porcentaje de público (50%), el encuentro por los cuartos de final de la Conmebol Sudamericana 2021, contra el Sporting Cristal, el próximo 18 de agosto en el Estadio Campeón del Siglo, en base a nuestras recomendaciones emitidas en el 'Protocolo de Vuelta del Públicos a los Estadios'".



Conmebol destacó que desde el inicio de la pandemia se llevaron a cabo más de 500 encuentros y los protocolos se cumplieron con un 99% de efectividad.



El consejero Guillermo Varela se refirió a esta posibilidad este domingo en "Polideportivo" (Canal 12): "Sebastián Bauzá nos recibió muy amablemente, como también Daniel Salinas. Todos nos dijeron lo mismo: 'Lo definen los de arriba'".



"Estamos muy entusiasmados para conseguir la vuelta del público para el juego con Sporting Cristal. Si hubiera un solo argumento razonable para quedarnos callados, lo haríamos. Pero no lo hay", agregó.



La idea de Peñarol es poder contar con un aforo de público en el trascendental encuentro por el certamen continental. Todos serían socios del club y deberían contar con las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 más los 14 días posteriores para completar la inmunización.



El próximo miércoles 11 se disputará el primer partido en el Estadio Nacional de Lima. La revancha será una semana más tarde, el 18, en el Campeón del Siglo. Ambos partidos comenzarán a las 19.15 horas.



Si Peñarol logra la clasificación ante Sporting Cristal, en semifinales se enfrentará al ganador de Athletico Paranaense y Liga de Quito. Del otro lado de la Copa, las llaves son las siguientes: Rosario Central vs. Red Bull Bragantino y Libertad vs. Santos. El aurinegro no podría jugar contra ninguno de esos cuatro equipos hasta una eventual final