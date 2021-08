Conmebol destacó que casi la mitad de los goles de la Copa fueron entre Canobbio y Álvarez Martínez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En la previa al inicio de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde Peñarol enfrentará a Sporting Cristal, la Conmebol destacó que 11 de los 23 goles del torneo fueron convertidos por los aurinegros Agustín Canobbio y Agustín Álvarez Martínez.

A través del sitio de la Sudamericana, el máximo organismo del fútbol sudamericano compartió todos los goles de los atacantes mirasoles en lo que va del certamen.

👏 ¡Una dupla con gol!



🟡⚫️ Agustín Canobbio y Agustín Álvarez Martínez marcaron 11 de los 23 tantos de @OficialCAP en la CONMEBOL #Sudamericana.



🔜 Se enfrentarán a @ClubSCristal por los cuartos de final. pic.twitter.com/p8e6VB0SKa — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) August 6, 2021

Álvarez Martínez acumula ocho tantos en el campeonato: uno ante River Plate de Paraguay, tres ante Corinthians, dos contra Sport Huancayo y dos frente a Cerro Largo.



Canobbio, por su parte, marcó en tres oportunidades: en el clásico con Nacional en el Gran Parque Central, ante Corinthians y ante River.



El próximo miércoles 11 se disputará el primer partido ante Sporting Cristal en el Estadio Nacional de Lima. La revancha será una semana más tarde, el 18, en el Campeón del Siglo. Ambos partidos comenzarán a las 19.15 horas.



Si Peñarol avanza a semifinales, jugará contra el ganador de Athletico Paranaense y Liga de Quito.



Del otro lado de la Copa, las llaves son las siguientes: Rosario Central vs. Red Bull Bragantino y Libertad vs. Santos. Peñarol no podría jugar contra ninguno de esos cuatro equipos hasta una eventual final.