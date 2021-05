Conmebol atrasó el partido una hora; Nacional se presentará a jugarlo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sobre la hora 22.30, la Conmebol oficializó en sus redes sociales que el partido entre Atlético Nacional de Colombia y Nacional se jugaría, pero con un cambio de hora: se retrasó para la hora 24.00 de Uruguay.

Además, Ovación pudo confirmar que los tricolores se presentarán a jugar el partido y que ya emprendían el viaje rumbo al estadio Hernán Ramírez Villegas.

Antes, se vivió un caos durante las horas previas al partido, con manifestaciones en las que los manifestantes pretendían que el encuentro no se disputara.

Nacional se había mantenido firme en su decisión de no presentarse, ya que no recibía las garantías de seguridad adecuadas y no podía salir de las instalaciones del Hotel Movich.

Finalmente, intervino la alcaldía de Pereira y junto a la Guardia Policial pudieron evacuar la zona y lograr que la delegación de Nacional pudiera salir del lugar para jugar el encuentro.