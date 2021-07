Conmebol confirmó fechas para finales de Libertadores y Sudamericana en el Centenario

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Conmebol oficializó este martes a través de redes sociales las fechas de disputa de las finales de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana que se jugarán en partido único en el Estadio Centenario.

La final de la Sudamericana se jugará el sábado 20 y la de la Libertadores el sábado 27.



Actualmente el Estadio Centenario, que recibirá las dos finales de los partidos más importantes del continente a nivel de clubes, se encuentra en obras.

¡Avanza la preparación del mítico estadio Centenario para las finales únicas de la CONMEBOL @Libertadores y @Sudamericana! En un escenario lleno de historia conoceremos a los mejores equipos del continente. Serán verdaderas fiestas del deporte. ¡Montevideo nos espera! pic.twitter.com/bo2bX2e8fz — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) June 15, 2021

Sudamericana

Es el único torneo que tiene a un equipo uruguayo en carrera: Peñarol, que viene de eliminar justamente a Nacional en octavos de final. Ahora en cuartos, enfrentará a Sporting Cristal.



Si Peñarol logra la clasificación, en semifinales se enfrentará al ganador de Athletico Paranaense y Liga de Quito.



Del otro lado de la Copa, las llaves son las siguientes: Rosario Central vs. Red Bull Bragantino y Libertad vs. Santos. El aurinegro no podría jugar contra ninguno de esos cuatro equipos hasta una eventual final.

📅🏆 ¡Fecha confirmada! La final de la CONMEBOL #Sudamericana será el 20 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. pic.twitter.com/nMHIUPfHxb — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) July 27, 2021

Libertadores

Actualmente hay siete de los ocho equipos confirmados que jugarán los cuartos de final entre el 10 y 19 de agosto.



En una llave están Flamengo y Olimpia. En otra, Barcelona espera al ganador de Fluminense y Cerro Porteño. Los ganadores de estos cruces chocarán en semifinales.



Del otro lado del cuadro, jugarán: Altético Mineiro contra River Plate y Palmeiras ante São Paulo. Los ganadores se verán en semis.