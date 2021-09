Conmebol confirmó la disputa de la triple fecha de Eliminatorias en octubre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Recuperar las dos fechas de Eliminatorias para Catar 2022 que no se pudo jugar en marzo era la prioridad de la Conmebol para esta última parte del año y lo hará. Ya se jugó una triple fecha a comienzos de este mes y este lunes quedó confirmado que se repetirá en octubre.

Conmebol ya había programado que el jueves 7 de octubre se jugara la jornada 11, que el domingo 10 se disputara la 5 y que el jueves 14 fuera la 12. Sin embargo, necesitaba el visto bueno de la FIFA, que lo recibió este lunes.



Por lo tanto, Uruguay jugará primero en casa (será local en el Gran Parque Central) el 7 ante Colombia y luego será visitante contra Argentina en Santiago del Estero y ante Brasil en Manaos.

Resulta una serie de partidos complicada para la Celeste, la iniciará en el tercer lugar de la tabla de posiciones, por lo cual toma gran importancia el resultado que obtenga en la presentación en casa ante un rival directo como Colombia.



De cualquier manera, la buena cosecha de la pasada triple fecha (empate 1-1 con Perú, triunfo 4-2 sobre Bolivia y victoria 1-0 ante Ecuador) le permite encarar con optimismo el desafío.

Así serán las próximas tres fechas por Eliminatorias

Jueves 7 de octubre



Uruguay vs. Colombia

Perú vs. Chile

Venezuela vs. Brasil

Paraguay vs. Argentina

Ecuador vs. Boliva

Domingo 10 de octubre



Colombia vs. Brasil

Venezuela vs. Ecuador

Bolivia vs. Perú

Argentina vs. Uruguay

Chile vs. Paraguay

Jueves 14 de octubre



Colombia vs. Ecuador

Brasil vs. Uruguay

Bolivia vs. Paraguay

Argentina vs. Perú

Chile vs. Venezuela​