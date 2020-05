Conmebol admite que la Copa Libertadores puede terminar en 2021

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Secretario adjunto de Conmebol y exdelantero de Rosario Central, Gonzalo Belloso, admitió que existe la posibilidad de que la Copa Libertadores finalice en 2021, aunque advirtió que en la segunda parte del año se va a reanudar.

En diálogo con Radio 2 de Rosario, este martes, Belloso dijo: "Creemos que el fútbol se debe reanudar cuando estén los permisos y cumplamos con todas las exigencias de salud. Es una industria como cualquier otra, más allá de un deporte, y genera millones de puestos de trabajo. Entendemos que las Copas tienen que continuar, y como cualquier industria y cualquier deporte, en la segunda parte del año se van a reanudar".

El funcionario de Conmebol indicó que el cambio de calendario ya previsto por la Conmebol podría permitir una flexibilización para finalizar los actuales torneos. "Una de las cosas que hicimos es cambiar el calendario, lo que permitiría poder compactar un poco el del año que viene y poder terminar la Libertadores en enero del año que viene, y poder llevar a cabo también la edición de 2021", indicó.

Belloso agregó que el regreso de las competencias internacionales ayudaría a los clubes en materia económica. "En la Libertadores hemos triplicado los ingresos y creemos que si comienza todo esto, podremos pagarle a los clubes por la competencia y así paliar la situación que es grave en todo el mundo".

El dirigente de la Conmebol se refirió a la otra competencia importante que tiene por delante Sudamérica, que son las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022, que se postergaron en su primeras dos fechas, debido al coronavirus, en marzo pasado. "Son un torneo FIFA y en ningún momento tuvo idea de suspenderlas por este año. El pensamiento FIFA es el europeo, más allá de ser un ente global y vienen haciendo paso por paso. Cancelaron la fecha de junio y está activa la de septiembre, y si no se puede jugar, se pasará a octubre, y si no a noviembre. Es difícil suspender todo el año el calendario de eliminatorias, porque no daría el calendario para jugarlas después", cerró.

La Confederación Sudamericana de Fútbol celebrará este miércoles una videoconferencia con los presidentes de las 10 federaciones para establecer un posible regreso de las competencias internacionales frenadas por el coronavirus.