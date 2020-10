Confirmado: Nacional cesó a Gustavo Munúa y la dirigencia debe decidir su sustituto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nacional tomó la decisión que ya se conocía el miércoles a la noche, luego de la derrota 1-0 ante Rentistas por la final del Torneo Apertura: Gustavo Munúa no continuará como técnico tricolor.

Sobre las 15.20 de este jueves el club anunció a través de sus redes sociales el cese del entrenador, quien volvió a Nacional luego de rescindir su contrato con el español Cartagena (al cual dejó primero y posteriormente logró el ascenso a Segunda División) para hacerse cargo del plantel con vistas a la actual temporada. A causa de la pandemia solo dirigió 22 partidos, dejando al equipo líder de la Tabla Anual y clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores.

📌Comunicado oficial del Club Nacional de Football. pic.twitter.com/145cWq7IvO — Nacional (@Nacional) October 15, 2020

Munúa dirigió la práctica de este jueves a la mañana en Los Céspedes, porque a esa altura la decisión formal no estaba tomada, por más que ya se sabía incluso desde antes del partido que si no ganaba —e incluso si lo hacía, según las formas— podía ser cesado, ya que su continuidad no pasaba solamente por aspectos meramente deportivos, sino que había molestia de varios dirigentes con él.

La dirigencia continúa reunida porque hay otras definiciones que se tomarán, como quién dirigirá al equipo el domingo ante Fénix en el Gran Parque Central por el debut del Intermedio. Además de la destitución de Munúa, se tomó una decisión institucional de contratar a Rafael García, quien rescindió recientemente su contrato de Colón de Santa Fe, para reforzar al plantel.