Las razones por las que no habrá fútbol por el Torneo Clausura el fin de semana

Lo que se veía venir se confirmó este miércoles a la tarde: el fin de semana no habrá fútbol por la tercera fecha del Torneo Clausura como consecuencia de la postergación de los partidos de Peñarol ante Defensor Sporting y Danubio por la segunda y tercera jornada, respectivamente.

La Mesa Ejecutiva de Primera División, que se reunió este miércoles a la tarde en la AUF para tratar varios temas —entre ellos cambios en la planificación de los partidos previstos para el jueves—, tenía la potestad de llamar a un Consejo de Liga para este viernes con el objetivo de consultar a las instituciones si se podía comenzar la fecha 3 sin que haya culminado la 2, algo que está impedido por la normativa que se votó especialmente como parte del protocolo sanitario por la emergencia sanitaria.

Finalmente resolvió no hacerlo porque de acuerdo a un sondeo primario que se hizo no había voluntad de los clubes de hacer una excepción a la normativa. La mayoría de las instituciones consultadas manifestó su posición de que por algo se reglamentó que no podría comenzar una fecha si no culminó otra, pues ello significaría que algún equipo (en este caso Peñarol, Defensor y Danubio) jugaría con resultados vistos.

Además, esto afectará la tabla de posiciones a la hora en que se saque la famosa "foto" para definir las posiciones para las copas internacionales. Si bien el reglamento prevé que en caso que haya diferencia en la cantidad de partidos disputados entre los equipos (por lo cual en cierta forma también se tuvo en cuenta que podía pasar que se iniciara una fecha sin haber culminado otra), habrá que retrotraerse al momento en que todos tuvieran el mismo número de juegos.

Lo que en este caso puede haber afectado más es que en realidad son dos los partidos postergados, que recién se jugarían en febrero y luego de que se deba tomar la primera "foto".

Lo concreto es que no habrá fútbol el fin de semana y que, si alguno de los cinco futbolistas de Peñarol afectados con COVID-19 recibe el alta médica en esta semana (y que además ningún otro aurinegro ni violeta dé positivo), volvería el miércoles 27 con el juego entre Peñarol y Defensor Sporting.