Confirmado: el fútbol uruguayo fue suspendido por coronavirus

El gobierno decidió este viernes suspender los espectáculos públicos, incluido el fútbol uruguayo, en una decisión tomada en una reunión en Torre Ejecutiva, luego de la confirmación de los primeros casos en Uruguay de la pandemia del coronavirus. Así el Campeonato Uruguayo y las categorías de formativas de la AUF se suman al resto de las actividades, como el fútbol del interior, el básquetbol o el atletismo. No habrá actividad hasta nuevo aviso.

La fecha 4 del Torneo Apertura que se iba a jugar el fin de semana.

El sábado 14 de marzo se iban a jugar:



Boston River vs. Wanderers

Estadio: Campeones Olímpicos

Hora: 17:00



Defensor Sporting vs. Montevideo City Torque

Estadio: Luis Franzini

Hora: 17:00



Fénix vs. Progreso

Estadio: Parque Capurro

Hora: 17:00

El domingo 15 de marzo:



Rentistas vs. Liverpool

Estadio: Complejo Rentistas

Hora: 17:00



Deportivo Maldonado vs. Cerro Largo

Estadio: Domingo Burgueño Miguel

Hora: 17:00



Danubio vs. River Plate

Estadio: Jardines del Hipódromo

Hora: 17:00



Cerro vs. Plaza Colonia

Estadio: Luis Tróccoli

Hora: 17:00

Escrito El comunicado de la AUF.

El Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) envió una carta en la que hace oficial la "suspensión de los partidos oficiales de la AUF".

"En virtud de la reciente confirmación de los primeros casos de COVID-19 en Uruguay y en cumplimiento de las medidas de prevención tomadas por el Gobierno Nacional, la Asociación Uruguaya de Fútbol anuncia la suspensión hasta nuevo aviso de todos los partidos oficiales organizadas por AUF, en todas las categorías y en todas las disciplinas", comienza.

"La decisión es tomada en cumplimiento de la resolución adoptada por las

autoridades del Gobierno Nacional sobre la prohibición de realizar espectáculos públicos", agrega.

"A su vez, reiteramos a todos los clubes, jugadores, directores técnicos, organizadores o participantes del fútbol, así como al público en general, la importancia de atender las medidas generales del MSP para la prevención del contagio", añade.

La Asociación Uruguaya de Fútbol está en contacto permanente con las autoridades competentes en aspectos de sanidad. Cualquier nueva resolución será Informada oportunamente", finaliza.