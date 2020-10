Confirmado: Edinson Cavani es jugador del Manchester United

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La novela de los últimos meses llegó a su fin. Edinson Cavani es jugador del Manchester United. Así lo confirmó a Ovación Walter Guglielmone, hermano y representante del delantero. Y minutos después hizo oficial la llegada de Cavani en su cuenta de Twitter el club inglés.

El "Matador" firmó contrato por dos años con el equipo de Old Trafford, pero con una opción de irse a final de temporada.

"Damas y caballeros: les presentamos a Edinson Cavani". Así lo presentó el United en Twitter. Se le da la bienvenida y se agrega: el "Matador" ha llegado. Old Trafford te espera".

"Manchester United es uno de los clubes más grandes del mundo, de modo que es un honor estar aquí", dijo Cavani en declaraciones a medios británicos. "He trabajado muy duro durante este tiempo en que he estado sin club y me siento muy bien para competir y representar a este increíble club. No puedo esperar para vivir la experiencia de Old Trafford, su atmósfera cuando puedan regresar los hinchas", continuó.

"Miro hacia adelante para seguir escribiendo mi pequeña historia dentro del fútbol, pero sé bien que el foco debe permanecer donde siempre: trabajar, trabajar, trabajar. Ya he hablado con el entrenador y eso ha aumentado aún más mi deseo de ponerme esta hermosa camiseta", agregó el delantero celeste, que no participará de la primera doble fecha de Eliminatorias.

Se acaban así seis meses de incertidumbre sobre el futuro del salteño que terminó su contrato con el PSG en junio, pero que no juega un partido desde marzo, cuando visitó por última vez la camiseta del club de París en los octavos de final de la Champions League. Club parisino al que enfrentará en la próxima edición del certamen continental.

Tras estar varios meses entrenando en forma individual en su Salto natal, donde se instaló junto a su familia durante la pandemia de coronavirus, el "Matador" regresó a Europa donde se lo vinculó a Benfica de Portugal y al Atlético de Madrid entre otros clubes.

Pero fue el Manchester United quien finalmente lo contrató. Ahora comienza una nueva etapa para el salteño. Será su cuarto club europeo tras haber defendido al Palermo de Italia, al Napoli, al PSG y ahora se pondrá a las órdenes de Ole Gunnar Solskjær.

La bienvenida de Solskjær

"Edinson Cavani es un profesional experiente que siempre da todo por su equipo. Su capacidad goleadora en clubes y la selección de su país es fantástica y estamos encantados de firmar a un jugador de su calibre. Va a traernos energía, poder, liderazgo y una gran mentalidad para el equipo, pero, sobre todo, va a traernos goles. Ha tenido una carrera brillante, ganando trofeos en casi todos los clubes en los que jugó, y todavía tiene mucho para dar al más alto nivel", dijo el entrenador respecto a su llegada.