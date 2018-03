Confianza: La oncena que está líder no se toca

El empate contra Estudiantes de La Plata ya quedó atrás y ahora Nacional tiene que cambiar el chip para enfocarse de lleno en el Torneo Apertura, donde es el líder exclusivo con el 100% de los puntos ganados.



Mañana, en el Parque Nasazzi, los tricolores tendrán a su frente a un difícil Progreso, que viniendo de la Segunda División empezó bien el Apertura, mostrando ser un equipo sólido, con la figura de Leandro Onetto, una de las revelaciones del certamen uruguayo.



Si bien en la semana entrante Nacional no tendrá actividad internacional, todo hace indicar que el técnico Alexander Medina respetará a la oncena que viene ganando los cuatro partidos.



Claro, de seguro tendrá un cambio obligado. Es que Alexis Rolín fue expulsado contra Cerro en la última fecha y mañana se disipará la duda sobre quién juega. Seguramente no arriesgarán a Diego Polenta, por lo que el posible sustituto para jugar con el argentino Erramuspe en la zaga es Guzmán Corujo, aunque no hay que descartar que podría reaparecer Agustín Rogel o, incluso, jugar Matías Viña en ese puesto.



La otra interrogante pasa por el estado sanitario de Gonzalo Bueno, una de las principales figuras que ha tenido Nacional en el Apertura. El atacante sufrió un golpe en el cuádriceps y trabajó diferenciado, aunque hay optimismo respecto a su situación para que juegue.



Así, la oncena sería con Luis Mejía; Gino Peruzzi, Rodrigo Erramuspe, Corujo o Rogel, Alfonso Espino; Seba Rodríguez, Gabriel Neves, Luis Aguiar; Leandro Barcia, Bergessio y Bueno.