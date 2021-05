La confianza explica el buen presente de Fernández, enganche del "Gaucho"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Fabricio Fernández estaba estudiando cuando el periodista de Ovación lo llamó para entrevistarlo. El jugador de Progreso está cursando en la Facultad de Economía la carrera de contador y haciendo la tecnicatura en administración. “Estoy haciendo materias de segundo y de tercero. La voy llevando, despacito pero la sigo. La estoy cursando en la Universidad de la República”, contó el enganche.

Villa Española 0 - Progreso 0: arranque sin goles y con mucho por mejorar By Pablo Cupese MIRA TAMBIÉN Villa Española 0 - Progreso 0: arranque sin goles y con mucho por mejorar

“Las videoconferencias me vienen excelente, porque las miro en casa cuando puedo. Tengo una hija chiquita, de tres años, entonces hay que acomodar los horarios a cuando ella me lo permite. La voy llevando cuando ella duerme o está en el jardín, je”, añadió.

Desde la temporada pasada, Fernández viene jugando en gran nivel en Progreso y es la principal referencia que tienen los rivales para marcar: “Siento que me dieron un poco más de libertad a la hora de jugar y de atacar, eso me generó confianza en mí mismo, empezar a tener buenos rendimientos desde que empezó el Clausura pasado. Creo que pasa por la confianza y por aprovechar el momento; cada uno tiene el suyo, yo busco aprovechar el mío y me siento muy bien. Mi función es muy clara, tratar de conectar el mediocampo, la salida desde abajo, con los de arriba y generar peligro”.

Torneo Apertura: Así se juega la segunda fecha, en la que debutan Peñarol y Nacional By Daniel Rosa MIRA TAMBIÉN Torneo Apertura: Así se juega la segunda fecha, en la que debutan Peñarol y Nacional

Fernández llegó a Progreso a inicio del 2020 proveniente del Druitt Town de Australia. “Me fue bien, estuvo espectacular, fue una experiencia divina. Me fui con mi familia para allá, disfrutamos al 100%. Te da otra mirada, es otro fútbol y te permite ver las virtudes y debilidades de otras ligas. Era un fútbol un poco más desorganizado defensivamente y eso me favorecía a mí para estar listo cuando recuperábamos la pelota y aprovechar esos espacios que dejaban. Me sirvió para volver a Uruguay, llegar a Progreso y seguir creciendo”, comentó.

Show de goles de la primera fecha del Torneo Apertura 2021 By Pablo Cupese MIRA TAMBIÉN Show de goles de la primera fecha del Torneo Apertura 2021

El domingo Progreso recibirá a Nacional en el Paladino. Fernández analizó que “los partidos contra los grandes, cuando somos locales, creo que son diferentes. Ellos tienen más ritmo y más velocidad por jugar a nivel internacional y nosotros recién vamos un partido oficial. Hemos podido ver a Nacional en varios partidos y los estamos analizando. Siento que vamos a dar pelea en este encuentro y en el torneo”.

Por último, Fernández dijo que “la salida de los grandes a canchas chicas emparejó el campeonato, les cuesta más”.