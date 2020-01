La confesión de Darwin Núñez: "En Uruguay no me cuidaba mucho"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mucho ha cambiado en poco tiempo para Darwin Núñez. En 2017 debutó en Peñarol y jugó un partido; en 2018 logró más continuidad y disputó 11 encuentros en el segundo semestre, pero en 2019 volvió a quedar algo relegado. Cuando en la segunda parte del año pintaba para figura, llegó una jugosa oferta de Almería y se marchó.

A cambio de 4,5 millones de dólares libres para el club más variables que podrían completar los seis millones, el delantero partió hacia España con 20 años recién cumplidos (24/6/1999) al fútbol español. El Mundial Sub 20 lo catapultó y aunque demoró algo en explotar en España, hoy es el máximo goleador de su equipo con nueve tantos y atracción de una liga de Segunda División que es comandada por Almería.

Las razones por las cuales no tuvo el despegue que todo el mundo esperaba en Peñarol quizás son las que él mismo explicó en rueda de prensa ante los medios españoles. "En Uruguay no me cuidaba mucho, vivía con mi familia y mi referente en Peñarol era el Cebolla Rodríguez. Acá senté cabeza y me puse las pilas para que me vaya bien en mi carrera", reconoció Nüñez.

En ese 2019 también recibió su primera convocatoria para la selección mayor de Uruguay, la que devolvió con un gol ante Perú en Lima el día de su debut. Sin embargo, la alegría por estar compartiendo vestuario con los grandes nombres de la Celeste también cree que le demoró su adaptación al fútbol de España.

"Ir con la selección meapartó un poco del grupo. Era mi sueño, pero ahora estoy con ellos. Los referentes siempre me dijeron que tuviera cabeza para cuidarme y comportarme mejor. Me ayudaron mucho. Espero seguir con la racha", indicó.

Almería tiene 45 puntos y lidera junto al Cádiz en el que juega Alfonso "Pacha" Espino. El equipo de Darwin vino de atrás. Ganó sus últimos tres encuentros y aprovechó el quede del conjunto gaditano, que era claro puntero y de los últimos cuatro juegos perdió dos y empató otros tantos.

"Estoy cómodo porque me adapté rápido al juego del equipo", expresó Núñez, quien contó la diferencia que más notó cuando llegó a España: "Hay mucha competitividad y la intensidad es mayor, por no hablar de los campos. Fue un salto muy grande venir a Europa a estas canchas hermosas".