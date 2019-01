La confesión de Bielsa: espió a los 23 rivales y mostró la información en Powerpoint

Una vez más Marcelo Bielsa volvió a ser noticia y causó este miércoles un efecto sorpresa en el mundo del fútbol. Incluso muchos pensaron que podía presentar su renuncia al mando del Leeds United , después de hacer un llamado a conferencia de prensa de manera urgente. Por lo general, Bielsa siempre habla a los medios el jueves previo a los partidos del fin de semana, por lo que la conferencia de este miércoles a la que había convocado de emergencia indicaba que era por asuntos personales. Junto a su cuerpo técnico, el técnico argentino confirmó su continuidad y confesó: "Observé los entrenamientos de todos los rivales". Además, se encargó de hacer una presentación por PowerPoint en la que se encargó con lujos y con detalles de desnudar aspectos de estrategia de sus rivales.

Las frases de Bielsa en la conferencia de prensa



- "Yo fui responsable de esta situación. Mucha gente hizo una opinión sobre mi comportamiento, decían que no era ético, que estaba violando el juego limpio, diciendo que estaba engañando. La liga ha decidido abrir una investigación sobre mi comportamiento y ellos evaluarán si hice las cosas mal y si mi comportamiento afecta el prestigio del Leed y de la liga. Al hacer eso asumo las posibles sanciones que me darán".

- "Voy a hacer más fácil para la investigación de la Liga dando la información que necesita".



- "Puedo decir que he observado a todos los rivales contra los que jugamos y vimos todas las sesiones de entrenamiento antes de enfrentarlos".



- "Escuché que hay otros comportamientos que afectan el juego limpio, pero no quiero defenderme atacando a otros".



- "Lo que hice no es ilegal. No se especifica. Podemos discutirlo, pero no es una violación de la ley. Tendré que adaptarme a las reglas del fútbol inglés".



Bielsa fue más allá: "desnudó" al Derby

"Los documentos que mostramos sirven para saber si un jugador se perdió un partido, las chances de gol que tuvo, las chances que desperdició. Si levanta las dos manos sabemos de qué se trata. Me siento avergonzado de tener que decirles a todos que analizamos del Derby esta temporada. Sabemos cómo cambian el sistema, cuándo lo hacen, qué pasa después de que marcan un gol. ¿Cómo recopilamos esta información? Del análisis de 31 partidos del Derby".

Bielsa arribó al club inglés en junio de 2018. El técnico argentino había firmado un contrato por dos temporadas. Antes de eso, Bielsa ya había tenido otras renuncias. Por ejemplo, en 1998 era técnico en Espanyol de Barcelona, pero estuvo sólo unos meses porque terminó por aceptar la oferta de la selección argentina. De 2007 a 2011 entrenó a la selección chilena y luego volvió a España, al Athletic de Bilbao. En esa etapa al frente del club vasco alcanzó en 2012 las finales de la Europa League y de la Copa del Rey, aunque perdió ambas, ante el Atlético de Madrid y Barcelona, respectivamente.

A partir de ese momento, siempre las estadías de Bielsa fueron experiencias de corta duración. Abandonó la Lazio de Italia a solo dos días después de asumir su cargo, fue cesado de Marsella de Francia tras el primer partido de su segunda temporada, y en el Lille francés fue despedido con un balance negativo: tres victorias en trece partidos.

"Convoqué esta conferencia porque mañana será la clásica conferencia previa al partido y pienso que el episodio del espía nos llevará un tiempo y mañana quiero dedicarla al partido".



