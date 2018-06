Mirá las conferencias de Tabárez, Godín y Torreira

El técnico de la Selección uruguaya de fútbol espera que no ocurra ningún inconveniente en el partido despedida y para ello hablará con los jugadores para que sean inteligentes.

"(La despedida) tiene connotaciones especiales. Hay jugadores que se han perdido un Mundial por este tipo de partidos. Nosotros tenemos que saber cuál va a ser el clima del partido, tendremos que insistir sobre lo que venimos haciendo, en este caso hacerlo con público, pero siempre entendiendo que no ha empezado el Mundial y que hay que ser inteligentes. Para los que tienen experiencia es fácil de hacer lo que estoy diciendo, pero con la mayoría habrá que hablar un poco, no solo de parte mía, sino de los compañeros más experientes. Todo lo que sucede en ese partido es parte de la realidad".

Tabárez no quiso entregar ningún detalle que pudiera anticipar la manera en la que se armará el equipo titular. Para el estreno. "Nunca me gustaron los apresuramientos, porque tengo que definir el equipo a falta de cinco o seis días del debut. Si me dan el equipo de Egipto confirmado podremos tener las definiciones".

Además, remarcó: "No voy a dar respuestas sobre temas puntuales. Al hablar de las características (Cristian Rodríguez o Giorgian De Arrascaeta) estaría dando respuestas que todos los que saben de fútbol ya tienen. Además, no sé porqué sobre esos jugadores, parece que fuera la única duda, según la prensa".

Ante la eventualidad de que Mohamed Salah pueda llegar a ser rival de Uruguay, Tabárez comentó: "Por las características del jugador se necesita una manera especial de cubrir los espacios, ya lo hicimos en la Copa América de 2011 contra (Lionel) Messi, que jugaba en una forma parecida en ese momento. Pero cambiar todo nuestro andamiaje por ese motivo me parece exagerado, pero ni siquiera sabemos si pueda o no pueda estar”. También subrayó su modo de trabajar. “Siempre hemos pensando en el rival a la hora de armar el equipo. Me preocupo por lo que pueda hacer el otro equipo, ni aún los mejores del mundo ignoran al adversario".

Para el técnico de la Celeste hacer "un buen mundial es ganar partidos. Creo que hemos trabajado para ello, creo que tenemos potencial para lograrlo. Puede suceder que no seamos superior al rival, pero vamos con la ilusión y los futbolistas albergan sus sueños y sus esperanzas y se preparan para llevarlo a cabo. Cada partido tiene su historia y su característica y para nosotros hacer un buen Mundial quiere decir llegar lo más lejos posible y eso pasa por ganar. Pero tenemos que enfocarnos en el juego y prepararnos para cada partido, pero no sabemos cómo van a ser esos partidos. Para qué ponerse un techo de decir que hacer un Mundial es jugar siete partidos. Aunque lo piense".

Sobre ese aspecto, además, señaló: "Desafío a alguien que en este momento diga qué resultado sorpresa se puede dar. En el fútbol no es una cosa normal, pero las cosas anormales pueden suceder. Quién se siente capacitado para predecir el futuro. Muchas veces las cosas que decimos quedan en el olvido".

Torreira: "Es algo que soñaba desde chico"

"Estábamos todos muy nerviosos por la lista definitiva.Fue un momento duro, había muchísimos compañeros esperando por lo que podía llegar a pasar. Por suerte me tocó estar adentro Estoy muy contento por quedar en los 23 para el Mundial, es algo que soñaba desde chico", afirmó el volante.

"El maestro me da muchas indicaciones, lo más importante es jugar en vertical para buscar a los compañeros de adelante", señaló.

Asimismo, el fraybentino agregó: "Estoy para sumar en donde el entrenador entienda necesario. Yo me siento más cómodo de volante central, pero puedo jugar en una banda también".

“El Mundial es muy complicado. Es lo máximo para cualquier jugador. Hoy tengo la posibilidad de representar a la selección y compartir con estas grandes estrellas", finalizó.

Godín: "Siempre es difícil despedir a compañeros

"Esperamos tener un buen arranque en el Mundial. Todas las selecciones son complicadas. Estamos muy bien preparados. Por ahí en este grupo hay jugadores que no jugaron un Mundial, pero sí jugaron muchos partidos importantes a nivel de clubes", explicó Diego Godín.

Sobre las salidas de Federico Valverde, Nicolás Lodeiro y Gastón Ramírez en el último recorte, el capitán señaló que "siempre es difícil despedir a compañeros, pero me quedo con los mensajes que ellos nos dieron de apoyo".

Consultado sobre la eventual presencia de Mohamed Salah en el debut, dijo: "Egipto es nuestro primer rival, juegan bien, tienen un DT inteligente y veremos si juega su futbolista más desnivelante. La planificación que estamos preparando no cambia, aunque no hay duda que si Egipto tiene a Salah va a crecer".