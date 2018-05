Suárez: "Estamos con muchas ganas por la expectativa que hay"

"Llegamos a este Mundial con la ilusión que tiene cada jugador y que sueña con poder jugar este tipo de torneos. Lo del 2014 y 2010 ya es pasado y tenemos otras expectativas con otros jugadores y con otras sensaciones que motivan mucho para llegar", afirmó Luis Suárez al momento de comenzar la conferencia de prensa.

"Tenía muchas ganas de estar acá y sentir el ambiente con los compañeros y con todos los que trabajan atrás. En estos momentos nos apoyan mucho y conviven con nosotros", manifestó el salteño respecto a las ganas que tenía de volver al Complejo Celeste.

Sobre lo que pueda pasar en Rusia, sentenció: "Lo primero que hay que hacer es no autopresionarse y que Uruguay tiene que ir siempre a ganar. Primero hay que buscar hacer bien las cosas que no depende de uno solo, sino desde lo grupal. Hay muchos jóvenes que se mezclan con la experiencia que hay en el plantel y es importante para cumplir los objetivos, pero para eso hay que demostrarlo dentro de la cancha. Estamos con muchas ganas por lo que significa el Mundial y por las expectativas que hay".

Consultado sobre Valverde, Bentancur y Maximiliano Gómez, el salteño admitió: Los tres han demostrado un paso muy grande a nivel de clubes y selección. Todos saben los momentos que vivió el “Pajarito” en una situación complicada cuando le tocó debutar contra Paraguay. Demostró madurez, confianza y nivel y para nosotros ver que los jugadores vienen atrevidos es muy bueno. Rodrigo (Bentancur) dio un paso increíble en todos los sentidos. Demostró jerarquía en la mitad de la cancha y le ha tocado jugar partidos complicados a nivel de Champions League. Lo de 'Maxi' desde que está en Defensor lo veíamos. Demostraba muchas ganas y hablé con él porque teníamos características similares. La verdad que para ser el primer año en Europa le fue muy bien.

Suárez dio sus candidatos y no es olvidó de Uruguay: "Los candidatos son Brasil, Alemania, España, Argentina. Francia tiene una buena generación y Bélgica tiene un plantel maduro y puede estar ahí peleando. Es fácil decir que queremos que Uruguay gane el Mundial, lo difícil es conseguirlo y tenemos que ir con la frase típica de partido a partido porque depende de cómo estemos nosotros y lo que vayamos haciendo en los partidos previos para saber si somos candidatos o no".

El salteño, entre risas, se sacó la responsabilidad y declaró que el estandarte de la selección "es Godín porque es el capitán". Además contó que con Messi se desearon la mejor de las suerte. Sobre Salah, volvió a desearle una pronta recuperación y que siempre desea enfrentar a los rivales con los mejores jugadores.

El joven volante vive con cautela su momento en el Complejo Celeste y aclaró: "Todavía no estoy en la lista pero estamos todos para tirar para adelante. Si me toca sería un orgullo. Lo hice con la Sub 20 y ahora con la mayor sería increíble. Ilusiones hay muchas, pero yo soy muy tranquilo, lo tomo con calma y tengo la familia encima para que no me apure. No quiero generar expectativas".

"Ir a jugar a Europa te cambia mucho en lo físico y como futbolista. Evolucioné mucho. Mejore en muchos aspectos y si te vas del fútbol sudamericano al europeo siempre falta un poco para estar en ritmo. El nivel que hay en la selección generó una competencia linda y sana para ir al Mundial", agregó.

Sobre los rivales declaró: "No hemos hablado pero se va viendo cómo juega cada equipo y hemos estudiado las individualidades, pero una vez que se confirme la lista pensaremos partido a partido".

Respecto a La Celeste afirmó: "Veo muy bien a la selección y vamos en busca del Mundial aunque sabemos que hay que trabajar muchísimo. Vamos a tratar de seguir por este camino".

En relación a los candidatos, manifestó: Nosotros, dijo entre risas, Alemania y España que están muy bien, pero nosotros siempre tranquilos le damos lucha a todos".

Para finalizar, contó una promesa si Uruguay se consagra en Rusi: "Me tiño el pelo de celeste".