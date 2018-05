Diego Laxalt: "Tengo que estar pronto para lo que se precise"

Diego Laxalt anticipó que no será un problema para él tener que ocupar la banda izquierda de la defensa de Uruguay, si es que así lo llegase a determinar el técnico Óscar Tabárez. Remarcó, también, que la posición no le es desconocida, porque en la Serie A de Italia la cumplió varias veces.



“Puede ser que haber jugado de lateral, en una posición parecida a la de Italia, me ayude a tener más posibilidades de estar en Rusia y de jugar. Me siento muy cómodo jugando ahí, pero tengo que estar pronto para lo que se necesite”, remarcó el futbolista del Genoa.



El exfutbolista de Defensor Sporting también dio una pista concreta sobre lo que puede llegar a suceder con su participación en la Celeste de Rusia, al señalar: “Tabarez me pide que me concentre mucho en la parte defensiva, que de repente es lo que tengo que mejorar”.



Además del potencial deportivo que cuenta Uruguay, Laxalt puso como punto de referencia un aspecto crucial: “Este es un ambiente muy lindo, estamos todos tirando para el mismo lado más allá de esa competencia sana que siempre hay”.



Finalmente, admitió que jugar en Europa le ayudó muchísimo para “crecer". El nivel de exigencia de las competencias y la continuidad: "te hace crecer”, precisó Laxalt.