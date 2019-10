Oscar Tabárez explicó por qué no fue convocado Luis Suárez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uruguay se prepara para los dos amistosos de la fecha FIFA contra Perú, el 11 de octubre en Montevideo y el 14 en Lima. Por ello, algunos futbolistas comenzaron a integrarse a los entrenamientos de la selección y el maestro Oscar Tabárez habló en conferencia de prensa.



Los amistosos contra Perú

"Revacha en cuanto a revindicar lo que sucedió en aquel partido no. Ha evidenciado muchos progresos. Es una buena oportunidad para seguir viendo cosas. En ese sentido creo, que en cuanto no podemos jugar con equipos europeos, vamos a jugar con equipos sudamericanos. Van a ser partidos de preparación, el resultado no va a ser lo importante".



"El partido de Perú (de la Copa América) todavía no me lo pude sacar, pero no termina todo ahí porque no soy resultadista. Se habla de 'las grandes dificultades que nos puso Perú'. No nos tiró casi al arco".

Cómo están los jugadores convocados.

"Están bien. Hablamos de cosas recientes que les han sucedido en las jornadas del fin de semana pasado, nada profundo. Las charlas más profundas ya están agendadas con algunos para más adelante".

Rival no europeo.

"Estas dos fechas FIFA son las últimas. No hay más hasta que terminen la Eliminatoria. Tiene su importancia, como siempre. Para nosotros han sido fundamental en la evolución de la selección. Es cuando llegan los jugadores nuevos, los que han estado anteriormente. Han hecho su camino y su evolución. No cambia que lo hagamos con un equipo europeo o sudamericano".

La importancia de la superación de un futbolista.

"A veces cuando se habla de futbolistas se habla con el nombre y el apellido, como si fuera algo incambiable que apareció mágicamente y no a través de una evolución. Un ejemplo claro es Valverde, que está en un muy buen nivel. Debutó en la Eliminatoria y no fue al Mundial. Cuando el futbolista le da significado y comienza a agarrarse que las cosas dependen de él, empiezan las evoluciones. Es un ejemplo positivo, pero hay muchos que no siguieron en la selección".

El nivel de los rivales en las Eliminatorias.

"Creo que en este momento que cualquiera de los nueve rivales que tenemos en Sudamérica tienen sus cosas, su potencial y alguno se aumenta porque en condición de local imponen cosas que tienen que ver con la geografía, aparte de su poderío, como Venezuela, que tiene jugadores en ligas muy importantes y tienen un proceso".

Los jugadores que no han sido convocados.

"Siempre estamos mirando el panorama. Sobre todos los juveniles que hemos tenido en las selecciones que tenemos datos que no tiene nadie. Tenemos que afinar bien y apuntar al tiempo. Es muy probable que puedan venir futbolistas por necesidades del equipo del punto de vista táctico y estratégico. Tenemos que tener el mayor número de opciones para cada puesto".

Por qué citó a Giovanni González.

"Vino acá, nadie me preguntó por qué lo citamos. Nadie. Y cumplió muy bien. Tuvo una gran actuación en la China Cup. Ahora no está teniendo actividad y es verdad. Pero yo confronto esa actividad con lo que ha mostrado. Y darle otra chance. Para el papel que va a jugar, me parece que está en condiciones. No voy a estar confrontándome con el entrenador de Peñarol, Diego, que me parece tendrá sus opiniones, pero no tiene nada que ver en esta decisión. No siento que esté haciendo un disparate".

"Le falta reconocimiento pensar que Suárez está terminado".

"Ojalá que Cavani y Suárez estén siempre a disposición. No vamos a andar pensando en el futuro si pueden estar o no. Con los jugadores que tenemos vamos a encarar el desafío que nos puede representar Perú para sacar conclusiones. En la fecha FIFA pasada se incorporaron jugadores, vimos cosas y queremos ver si se confirman. Los jugadores no son máquinas. Todos los jugadores tienen desgaste en su carrera deportiva".



"Cuánto hace que está Suárez en la selección. Cuántos partidos ha jugado, cuántos goles ha hecho. Cuántas veces ha jugado lesionado. Cuántas veces ha tenido recuperaciones que han sorprendido por lo rápida o cómo escapaba a los tiempos. Es un poco apresurado y que le falta reconocimiento pensar que está terminado, para nada. El tiempo le va a dar la razón al que la tenga".

La decisión de no convocar a Luis Suárez.

"Cuando decidimos no convocarlo, todo comenzó por una sugerencia de la sanidad de Barcelona para no interrumir un tratamientro que está realizando y se va a profundizar durante esta fecha FIFA. Al primero que consultamos fue al futbolista. Él sabe todo. Después la sanidad de la selección, que se maneja a los más altos niveles, ahí la opinión de la sanidad del Barcelona que está integrada por gente muy calificada. Nosotros pretendemos que el jugador haga todo lo posible para su proceso de recuperación. En estos amistosos no nos va la vida, lo importante está en la Eliminatoria. Se espera tenerlo en las Eliminatorias".

La lesión de Edinson Cavani.

"La lesión de Edi demoró mucho tiempo, pero es una lesión muy poco frecuente en un futbolista. Tarda. Es un poco traicionera como cualquier lesión muscular. Hay veces que el jugador piensa 'ya estoy' y no tienen nada que ver en cómo están".

El número de jugadores de Uruguay vs. Brasil y Argentina.

"Nosotros no tenemos los millones de jugadores que tiene Brasil, tampoco —un poco menos— pero los tantos que tiene Argentina. Cuando aparecen, es como un regalo. Cuando aparecen en juveniles, es una esperanza. Después necesitan tiempo para concretarla".

Las características de los volantes que busca: recorrido por la banda y ofensivos para apoyar a los delanteros.

"¿Hay muchos Brian Rodríguez? No los veo. No abundan. No solo hay que descubrirlos. Brian Rodríguez estuvo en procesos de juveniles, fue cortado porque había muchos mejores, pero en determinado momento empezamos a ver cosas y empezamos a saber la historia de Brian Rodríguez para hacer todo esto. Es el ejemplo de Valverde y muchos otros que vuelven después de no encontrarse. Creo en esa gente. Cavani y Suárez, ¿nacieron crack? Cavani demoró dos años en entrar a la selección porque no estaba pronto. Parece que Cavani hubiera nacido de cómo es ahora. Es mucho más rico en lo personal, en lo futbilístico de cuando empezó. Fue todo un proceso. Creo de la persona que viene del fracaso, porque es lo que lo pone a prueba a uno; y cuando sale está para los grandes desafíos".

El amistoso contra Argentina de noviembre.

"Me lo han dado como confirmado. Es importante sobre todo porque no teníamos partido para esa fecha. Jugar contra Argentina, que es una potencia, es importante para ponerse a prueba. Lo veo como los partidos a final de 2018 con Brasil o Francia. Son partidos para sacar conclusiones muy importantes porque son partidos que motivan, por el prestigio del rival, por la historia no es un partido cualquiera. Estar cerca de Europa también es una ventaja".

Las características necesarias en un jugador.

"Para mí la imposición de un jugador pasa por el desarrollo de su personalidad deportiva, no tanto por las condiciones que tenga para jugar al fútbol. De hecho, si lo trajeron hasta acá después de haberlos visto los entrenadores en sus clubes, es porque juega bien. Acá llegan los que juegan bien, al menos a criterio de los entrenadores. Pero no es suficiente para llegar. La personalidad deportiva está por plantearse dificultades, darle significado a lo que hace, superar las dificultades, no caerse, no entrar en cosas que en otro tiempo eran muy comunes como 'lo que pasa que el entrenador no me quiere'. Pasa por las cosas de la personalidad deportiva. Ahora tenemos el rugby. En el libro de los All Blacks dice 'nosotros no queremos a los mejores técnicamente, queremos a los que tengan más personalidad deportiva, y a los que incluyan o aporten para que el equipo sea mejor. No es muy común eso. Es muy difícil aventurar que un jugador va a llegar a hacer determinadas cosas. Lo que llegó a hacer Luis Suárez en el fútbol no lo vaticiné en el 2006 cuando vino a entrenar, sí le veía cosas que no eran muy comunes. NI me adjudico cosas. El mérito es de él mismo. Siempre que venía traía algo nuevo".