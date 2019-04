Diego López: "Se puede dar que un partido no se juega bien"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Peñarol sumó tres puntos claves este sábado en su visita a Plaza Colonia por la novena fecha del Torneo Apertura. En un nivel bajo del equipo mirasol, igual se logró sobreponer a un "Pata Blanca" que le hizo fuerza hasta cuando se quedó con diez jugadores.



Diego López no la tiró para el córner. En la conferencia de prensa posterior al triunfo en el Estadio Alberto Suppici admitió que "​no se jugó tan bien como otros partidos", aunque lo explicó en que "veníamos de un desgaste grande y el rival también juega". Además aseguró que "es complicado si no te encontrás con el juego en ningún partido", pero no lo es si se trata de uno solo". "Hemos jugado mucho mejor, pero también están estos partidos. Ellos creo jugaron mejor con 10 jugadores. Lo bueno es que se ganó. Era un partido fundamental para el campeonato", añadió.



"Peñarol siempre ha jugado bien. Por ahí se puede dar que un partido no se juega bien. Peñarol defendió bien y eso es jugar bien. Por ahí trasladamos mucho la pelota, fueron algunos detalles. El equipo me gustó, por ahí no fue vistoso. Pero los rivales juegan", sumó.

No mira la tabla.

"No estoy mirando la tabla, lo importante es ir partido a partido. La vamos a mirar más adelante. Todavía no es el momento para mirarla. Nacional está lejos pero el campeonato no es fácil. Hoy jugamos con uno más y nadie regaló nada. Por ahí nos faltó agrandar la cancha. Si ellos se metían atrás nos lo hacían más fácil, pero salieron y nos la hicieron más complicado. Por eso digo que el rival juega".

El nivel de Brian Rodríguez.

La pausa que realiza "es una característica que él tiene y lo ha hecho en momentos importantes. Lo está haciendo bien. Tiene jugadores que lo ayudan. Lo bueno que el equipo está acompañando. Lucas (Viatri) por ahí hace la pausa que le quita responsabilidad a los jóvenes".

Las ausencias de Lema y Gargano; ¿para el próximo?

"Lema viene de una seguidilla de partidos y por eso le dimos descanso. El 'Mota' también venía de una lesión y jugó dos partidos fundamentales, muy intensos donde el desgaste es mayor. Lo mejor es dejarlos reposar para tenerlos mejor para el inicio de la semana".

No quiere saber nada del clásico.



Cuando le estaban haciendo la pregunta sobre el partido contra Nacional de la fecha 13 cortó al periodista. "No me interesa porque faltan muchos partidos. los dirigentes está bien que hablen, nosotros no", explicó.