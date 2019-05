"Josema" y Saracchi dicen presente en la conferencia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La conferencia de prensa de Marcelo Saracchi:

"La verdad que una felicidad tremenda estar acá porque vengo de un año complicado donde no tuve muchos minutos, pero estar en los 23 me da confianza y me permite sacarme un peso de arriba, pero el hecho de estar acá implica mucho", aseguró Saracchi.

Sobre su polifuncionalidad manifestó: "En la banda puedo cumplir las dos funciones (lateral o volante) y es importante no jugar solo en un puesto porque suma mucho en el fútbol de hoy en día".

"Fue un paso muy rápido el mio por River. Tuve la confianza y aprendí mucho. Pasé rápido a Europa y a jugar en la selección mayor. El estar acá me suma mucho y voy a aprender mucho", agregó el jugador del Leipzig de Alemania.