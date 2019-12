Álvaro Gutiérrez: "En el último mes no me sentí de la manera más cómoda"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Fueron nueve meses difíciles, con mucho sube y baja de tensión y en el último mes no me sentí de la manera más cómoda. Ahora estoy aflojando un poquito la tensión y no me encuentro como para volver a encarar en breve un desafío como corresponde a la altura de Nacional". Álvaro Gutiérrez no anduvo con vueltas a la hora de explicar los motivos de su alejamiento.

La decisión de no continuar ya la había adoptado hacía un buen tiempo, pero el martes a la noche se la comunicó al presidente José Decurnex, con quien se presentó este miércoles al a mañana ante los medios para explicar las razones de su alejamiento.

Luego de aclarar que su alejamiento fue "una decisión netamente tomada por el cuerpo técnico", explicó: "Preferí en este momento dar un paso al costado sabiendo que el trabajo realizado dejó sus frutos con la obtención del Clausura y del Uruguayo, con todo lo que trae aparejado esto y dejando al club en una buena condición para el año que viene".

Más frases del "Guti"

- "Me voy con un orgullo y una alegría enorme de haber obtenido los títulos y de haber conocido a jugadores y personas excepcionales. Me voy con la idea de un club que quiere avanzar hacia el futuro y este creo es un paso muy importante para seguir con el cambio".

- "Se pasaron momentos muy difíciles y siempre se demostró que estábamos unidos y tirando para el mismo lado".



- "Fue difícil tomar esta decisión, porque a uno siempre le encanta (y más cuando se es hincha de Nacional) ser el técnico. Pero esa mochila que tomamos venía con mucho peso, porque teníamos que cortar el tri, corriendo muchos puntos de atrás, por momentos con un campeonato que por algunos fallos arbitrales fue difícil y te desmoralizaba. Hoy miramos y decimos lo increíble que fue haber podido lograr el título".

- "Ahora lo estoy disfrutando muchísimo (el título), más que el anterior todavía, pero es cierto que lo sufrí más porque la otra vez, cuando comenzamos, el Apertura ya lo habíamos ganado, estábamos en las finales y en la Anual teníamos como 14 puntos de ventaja. En esta ocasión no teníamos margen de error y fue un sube y baja de emociones tremenda. Por eso estuve tensionado hasta el final, con la seguidilla de partidos además y cuatro clásicos al final que fue desgastante".

"Álvaro y su cuerpo técnico lograron el 76% de los puntos que compitieron, ganaron el Clausura, el Uruguayo 47 para el club, invicto en cinco clásicos ganando 3 y empatando 2 y eso habla bien del trabajo que hicieron. Para mí esto, Álvaro, es un hasta pronto. Las puertas de este club están abiertas para ti porque fuiste campeón como jugador y técnico". José Decurnex Presidente de Nacional

- "Los últimos cuatro partidos del Clausura fueron tremendos, porque habíamos logrado una ventaja que desapareció rápidamente. Teníamos la posibilidad de seguir peleando arriba, pero después del partido con Rampla, por ejemplo, yo estuve dos días que no podía dormirme ni tranquilizarme. Ese y el partido con Juventud fueron los picos de más estrés.

- "Después de haber ganado la Anual y que teníamos que jugar los clásicos, ya bajó un poquito, pero a esa altura yo ya había decidido dar un paso al costado cuando terminara el campeonato".

- "Ahora solo pienso en descansar. Evidentemente si llega alguna oferta que no tenga tanta tensión como en Nacional y sea algo deportivamente bueno, la analizaré".