Cónclave clásico

Una jornada que puede ser crucial se vivirá esta tarde, desde las 16 horas, en el Campeón del Siglo. Perfectamente podríamos estar hablando de un partido del equipo aurinegro donde se juegue tres puntos o una clasificación, pero aunque no sea así habrá que estar muy atento a lo que sucederá en el escenario mirasol.



Es que en el recinto de los carboneros se realizará una reunión entre Peñarol, Nacional, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y el Ministerio del Interior en relación a la disputa del clásico del Torneo Apertura en el escenario deportivo de los aurinegros. Hace mucho tiempo que la intención desde la directiva es de concretarlo y en este 2019 se ha trabajado enérgicamente en busca de ello.



El estadio de Peñarol recibirá a delegados y comisiones de seguridad de cada una de las partes para dialogar sobre la posibilidad de que el Campeón del Siglo termine albergando el choque que se disputará en la fecha 13 del primer torneo corto del Campeonato Uruguayo, el próximo sábado 4 de mayo. La idea es diseñar el plan de seguridad y que no quede ningún detalle librado al azar. Para Peñarol no hay forma de que el clásico no se juegue en su estadio. Pero la última palabra la tendrá el Ministerio del Interior.



Gastón Tealdi, Juan Antonio Rodríguez y Gonzalo Moratorio irán en representación de Peñarol como delegados, mientras que Horacio Zaugg, César Insaurralde y Carlos Correa defenderán los intereses mirasoles pero desde la Comisión de Seguridad. Aunque no se descarta la presencia del presidente de Peñarol, Jorge Barrera.



Por el lado de los tricolores, serán los delegados Enrique Campos y Adolfo Orellano junto a Wilson Miraballes y Andrés Rodríguez, integrantes de la Comisión de Seguridad, los que asistirán a la reunión.



Más allá de la postura de los tricolores de escuchar el motivo de la reunión para luego evaluar en directiva (ver aparte) desde filas aurinegras consideran que el clásico se debe jugar en el Campeón del Siglo, porque están dadas todas las condiciones para que ese hecho termine sucediendo.



Según informaron a Ovación desde la entidad aurinegra, la intención de Peñarol es la de otorgarle a los hinchas de Nacional toda la Tribuna Güelfi (Héctor Scarone tomando como referencia el Gran Parque Central) en la que ingresan 8.000 espectadores, aunque la cantidad de entradas sería de 4.000 para que existieran dos pulmones en los costados de la misma.



Esto iría en contra de la postura que tiene la Comisión de Seguridad de la AUF, que también estará presente esta tarde, ya que esta solicita que las entradas para hinchas de Nacional sean solo 2.000.



Además, considerando que esa sería la cantidad que los tricolores le otorgarían a Peñarol para el partido del Clausura, que se jugaría en el GPC, según es la intención manifiesta de Nacional.



EL INGRESO. Desde la Comisión de Seguridad de Peñarol ya se trabaja sobre cómo sería el ingreso de los parciales tricolores en esa jornada .



El plan implicará algo razonable por la ubicación que tendrán los hinchas en el estadio y será que los fanáticos de Nacional entren por la ruta 102, mientras que los simpatizantes de Peñarol, que ocuparán tres tribunas del CDS, lo hagan por la ruta 8.



Con esto se intenta evitar que ambas parcialidades se crucen tanto en la entrada como en la salida y así evitar disturbios pensando, sobre todo, en que la experiencia sea buena y poder repetirla.



UNIDAD. Desde Nacional se ha planteado cierta molestia en las últimas horas considerando que los aurinegros trabajaron en solitario junto al Ministerio del Interior buscando llevar el clásico a su estadio y que podrían haberlo hecho en conjunto como se ha venido trabajando en distintos temas desde hace tiempo.



En Peñarol entienden que este tema no es para trabajar juntos ya que lo consideran algo estrictamente deportivo.



Eso sí, desde filas aurinegras entienden que esta situación que se generó no debe implicar una ruptura en otros temas en los que sí se trabaja juntos y en los que se ha tenido buenos resultados.



Por otro lado, Nacional quiere asegurarse de que si el clásico finalmente se juega en el CDS, que el del Clausura sea efectivamente en el GPC. Esto considerando posibles incidentes que se puedan suscitar en el primer clásico del año, que desencadenen un cambio de postura para la vuelta.



Lo que ninguno de los equipos quiere es que se jueguen los clásicos sin público visitante, porque generaría un precedente difícil de revertir. Habrá que ver cuál es la postura del Ministerio del Interior.

Nacional con los oídos abiertos

Wilson Miraballes, encargado de la seguridad de Nacional, junto a su compañero Andrés Rodríguez, así como los delegados Enrique Campos y Adolfo Orellano, serán los representantes de Nacional en la reunión con el Ministerio del Interior que se desarrollará esta tarde, a partir de la hora 16:00, en el Campeón del Siglo.



La idea de los tricolores es ir a escuchar lo que se proponga en el encuentro, donde factiblemente se empiece a delinear el plan de seguridad para el clásico que se jugará el 4 de mayo en el escenario de los aurinegros. Una buena coordinación de la hinchada de Nacional será clave para lograr éxito en el operativo de seguridad y que no haya ningún tipo de situaciones anormales.



Por otro lado, Nacional ya tiene preparado su plan de seguridad para el clásico del Torneo Clausura, que se disputará por primera vez en el profesionalismo en el Gran Parque Central. Los hinchas carboneros ocuparán la tribuna Héctor Scarone.