El comunicado de Neymar luego de que la justicia archive la denuncia por violación

En un comunicado, el Tribunal de Justicia del estado de San Pablo informó que el Juzgado de la Región Sur 2 de Violencia Doméstica y Familiar contra la Mujer "acogió la manifestación del Ministerio Público y determinó archivar las investigaciones, en una decisión de la jueza Ana Paula Gomes Galvao Vieira de Moraes".

El Ministerio Público del estado de San Pablo siguió la tesis defendida por la Policía Civil y decidió no presentar cargos penales contra Neymar "por no haber pruebas suficientes de lo que fue declarado por la víctima".

Sin embargo, a pesar del cierre del caso dictado por la jueza de primera instancia, las investigaciones podrían reabrirse en cualquier momento si aparecen nuevas pruebas.

"Tras el análisis del caso, llegamos a la conclusión de optar por el archivo de la investigación policial en la que el acusado, Neymar, estaba siendo denunciado por la práctica de violación", dijo en una rueda de prensa la fiscal Flávia Merlini, del grupo especializado en casos de violencia machista.

"Por todos los elementos recogidos y por las contradicciones existentes en la investigación policial, llegamos a la conclusión de pedir el archivo del caso. No es posible saber lo que ocurre dentro de cuatro paredes. Es la palabra de ella contra la de él", añadió.

Merlini afirmó que todos los laudos médicos "no constataron ninguna lesión corporal" en la denunciante, salvo una herida en el dedo que sufrió durante una pelea con Neymar un día después de la supuesta violación, según divulgó en un vídeo filtrado a los medios de comunicación.

Horas más tarde, en su cuenta de Instagram, Neymar escribió un comunicado donde se descargó tras esta situación:

"Este será un capítulo que nunca será olvidado en mi vida por muchas razones, siendo la principal el 'DAÑO' que me causaron a mí, a mi familia y a las personas que realmente me conocen. Seré honesto y no diré que estoy feliz, sino aliviado.

¡La cicatriz continuará recordándome cuánto puede hacer un ser humano cosas buenas pero también cosas MALAS!

Sí, mi mundo se derrumbó y caí al suelo ... pero como dice una leyenda en jiu-jitsu 'para muchos el suelo es el final de todo, para nosotros es solo el comienzo'

Que sea el comienzo no solo para mí, sino para todos los que han sufrido este tipo de falsa acusación y PRINCIPALMENTE para cada MUJER que REALMENTE es una víctima de este acto. ¡Mi deseo es que seas fuerte, luches y consigas todo lo que mereces!

Gracias a Dios TODO, siempre"