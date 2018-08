Comunicado por Freddy Varela y su video del arreglo con el comisario en la dictadura

"Yo no era presidente de Cerrito, estaba en la delegación. Descendíamos, jugábamos con Progreso y voy a hablar con Hugo Arturaola y le digo '¿qué puedo hacer?'. 'Andá con el comisario de la (seccional) 19 y decile que mande en cana a Sebastián Estrata, que es el hombre que te va a ganar el partido'", comienza diciendo Freddy Varela en la anécdota divulgada a través de un video por las redes sociales.

"'¡Vos estás loco! Querés que vaya en cana". 'Vos andá y llevale 500 pesos', que serían 5.000 de ahora. Voy, me presento. Nadie me quería acompañar en Cerrito, todo el mundo cagado", agregó.

"'Ese es un cuadro de mierda, lo vamos a fundir', ¡odiaba a Progreso!", cita al comisario. "A las 11 de la mañana (golpea la mesa como gesto de tocar la puerta), domicilio de Estrata. 'Señor Estrata, nos tiene que acompañar'. Hasta las cuatro de la tarde (fue detenido en la comisaría). Ganamos 1-0", finaliza Varela en el video.

Cuando estos cuentos se cuentan con viveza, se entiende la demencia y la herencia, con la que hoy vivimos un fútbol uruguayo, en versión putrefacción. Sin valores en educación, el camino es de incorrección. La pobreza dirigencial no es económica, es espiritual y eso sale muy mal. pic.twitter.com/HGdsAnxMMz — JMA (@JuanMAlexandre) 19 de agosto de 2018

A raíz de estas declaraciones, Progreso emitió un comunicado en la tarde de este lunes en el que manifiesta: "Ante el video de público conocimiento, donde el Sr. Freddy Varela realiza una penosa declaración a modo de anécdota, nuestro club resuelve" y continúa a dar cuatro puntos.

El primero es "condenar la actitud antideportiva ejercida en esa oportunidad por el Sr. Freddy Varela, en ese momento presidente del C.S. Cerrito".

Luego, los presididos por el exfutbolista Fabián Canobbio agregan: "Exigir el pedido de disculpas formales del Sr. Varela, a la familia del jugador perjudicado en tan horrenda situación y a nuestro club, contextualizando que en ese momento histórico plena dictadora militar, puso en riesgo la vida de la persona y de su entorno familiar".

También sentencia: "Acompañar a la familia del jugador ante cualquier instancia civil o penal que desee hacer ante esta situación".

Y finalmente "nombrar persona no grata al Sr. Freddy Varela y prohibirle el acceso a todas las instalaciones de nuestro club".

Cabe recordar que El Tanque Sisley no logró competir en el Campeonato Uruguayo 2018 al no saldar la deuda con sus futbolistas previo al inicio del Torneo Apertura el viernes 2 de febrero. Por esa razón, son 15 los equipos en Primera División en la actual temporada y un equipo tiene libre cada fecha (Peñarol el pasado fin de semana). La deuda era de US$ 357.000, según informó en su momento Freddy Varela a Ovación, mientras que logró juntar "casi 250 mil" dólares para el pago, no siendo suficiente.