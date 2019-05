No comprar entradas es la medida de un grupo de hinchas de Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fénix fijó en $ 1.250 pesos las entradas para el partido que jugará frente a Peñarol este sábado en el Parque Capurro por la fecha 13 del Torneo Apertura y desde filas aurinegras hay gran malestar por esa decisión.

Fue así que varios grupos de hinchas aurinegros se están movilizando procurando que al albivioleta le salga mal la jugada ya que entienden, y con razón, que el precio de las localidades es un exceso.

El “Movimiento Peñarol es Pueblo” fue uno de los que hizo público un comunicado que intenta llegar a todos los hinchas y socios carboneros con un solo fin: no comprar entradas para ir al Parque Capurro.

Comunicado del Movimiento Peñarol es Pueblo

“No compremos entradas para el Parque Capurro

Luego de confirmarse los precios fijados por el Centro Atlético Fénix para el partido del próximo sábado frente a Peñarol en el Parque Capurro, como agrupación que defiende los intereses del hincha, queremos dejar en claro que estamos en absoluto desacuerdo con la discriminación clasista y segregacionista que ejecuta dicha institución y exhortamos a los hinchas de Peñarol a no comprar entradas para este partido.

No es la primera vez que sucede algo así pero todo tiene un límite. Muchos clubes son locales en canchas que se encuentran en pésimas condiciones y ni siquiera brindan las garantías de seguridad en sus gradas, no estando aptas para recibir a una parcialidad de las dimensiones que tiene la hinchada de Peñarol; y, con la complicidad de las autoridades, optan por ser locales en esos escenarios que muchas veces no tienen ni siquiera baños o servicio de agua potable.

La fijación de precios elevados para aprovecharse de la convocatoria de Peñarol y recaudar para cubrir el presupuesto de meses es algo que se ha vuelto habitual, pero esta vez el precio fijado para los visitantes es absurdo para los parámetros del fútbol uruguayo; un valor ridículo en comparación con lo que se cobra usualmente, que ya es demasiado si consideramos los escenarios a los que acudimos y el espectáculo.

Un partido por el campeonato local, que ni siquiera es definitorio. Un encuentro entre el primero y el segundo de un torneo corto, pero en el que no se juega más que los mismos 3 puntos que se disputan en cualquier otro de las 15 fechas.

Hace pocas semanas pudimos asistir a un partido de Copa Libertadores en el Maracaná, estadio reconocido en cualquier parte por haber albergado dos finales mundialistas y los Juegos Olímpicos. Absolutamente renovado, con estacionamientos, accesos, servicios, iluminación de primer nivel, visibilidad total, techado y con butacas, en el cual pagamos un precio de entradas mucho menor al que se pretende cobrar para este partido. Es tan ilógico y desatinado lo que propone Fénix que estamos comparando un encuentro ante Flamengo en el mismísimo Maracaná, por el torneo de clubes más importante de América, con un partido por el Apertura del Fútbol Uruguayo en el Parque Capurro.

Un día los hinchas tenemos que decir ¡BASTA! No podemos seguir aceptando ni permitiendo que nos cobren entradas a precios disparatados que esconden un acto de usura y también de discriminación y clasismo aberrante.

Porque el dirigente y expresidente de Fénix fue muy claro en sus declaraciones y dejó en evidencia que el precio fijado es para que vaya “gente de bien”, dando a entender que los que no podemos pagar 1.250 pesos por una entrada no lo somos.

Ya tomamos la iniciativa luchando contra la prohibición de banderas y bombos en el fútbol uruguayo, el año pasado dentro del Club luchamos por Precios Populares en desacuerdo con las medidas de nuestra dirigencia. Ante esta medida clasista que pretende excluir a los menos pudientes de nuestro deporte más popular, proponemos no adquirir las entradas que vende Fénix para evitar fijar un precedente muy peligroso y que otros intenten aprovecharse del amor y la pasión que tenemos por nuestro club.

Haremos lo que esté a nuestro alcance para dejar a Fénix sin la recaudación que pretenden lograr a costas de la pasión de nuestros hinchas e invitamos -a todos quienes quieran- a asistir a las inmediaciones del Parque Capurro y concentrarnos para alentar a nuestros jugadores desde afuera sin generar, provocar ni participar de incidentes. Hacer una buena fiesta como en cada partido de visitante y acompañar a Peñarol como en todos lados, demostrando que jamás vamos a abandonar pero sin alimentar esta política clasista y nociva para nuestro fútbol.

Seamos solidarios y luchemos por precios justos. Nunca nos olvidemos que somos El Club del Pueblo.

PEÑAROL ES PUEBLO”