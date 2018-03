La complicidad de Busquets en el tiro libre decisivo de Messi

Sergio Busquets es uno de los pesos pesados dentro de Barcelona, siendo el tercer capitán y uno de los referentes futbolísticos en el campo por el juego equilibrado que aporta desde la mitad de la cancha. Pero también es uno de esos jugadores que inclinan la balanza por sus mañas dentro del partido.

Así fue que a los 26 minutos habló con Ivan Rakitic y Gerard Piqué para que lo ayuden. Se unieron a los seis jugadores de Atlético de Madrid en la barrera para dificultarle la vista al arquero "colchonero" Jan Oblak y así demorar su reacción ante la ejecución de Messi.

"No ve, no ve, no ve", dijo Piqué que estaba de frente al golero y de espaldas al argentino, de esta forma referenciando a sus dos compañeros.

A todo esto, Messi hizo lo suyo rematando de forma excelente el tiro libre para que pase por encima de la barrera y caiga en el ángulo de Oblak, que apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando el balón sobrepasó a sus compañeros y aún así la desvió pero no lo suficiente.

Con el tanto del domingo, Messi alcanzó los seis goles de tiro libre en la temporada, entre los cinco por la Liga de España y uno por la Champions League. Además, llegó a la cifra de 23 tantos de falta en su carrera.