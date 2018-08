Comité de Regularización de FIFA no dejará margen para negociar

El Comité de Regularización que nominará la FIFA para cumplir con la intervención de la Asociación Uruguaya de Fútbol de manera inmediata abordará la modificación de los estatutos de la AUF para adaptarlos a los de la Conmebol y a los suyos propios. Con ello permitirá que tengan su cuota de participación en la toma de decisiones tanto los jugadores como los árbitros.



Este Comité, además de desplazar a las actuales autoridades del fútbol uruguayo, dejará sin margen de negociación a los clubes, los que indefectiblemente deberán aprobar las nuevas normativas. No hacerlo será dejar abierta la puerta para el siguiente paso: la desafiliación.



Según la opinión vertida a Ovación por el doctor Fernando Sosa, experto en Derecho Deportivo, "en Uruguay se recorrerá un camino similar al que se vivió en el fútbol argentino, cuando fuera la AFA la que sufriera la intervención de la FIFA".



Sosa recordó que en la nota enviada a Uruguay se utilizaron los mismos artículos que emergieron para intervenir la AFA y reveló que abogados de la vecina orilla venían avisando que la historia se iba a repetir en el fútbol uruguayo.



Según explicó Sosa, la matriz o el piso de la adecuación a los cambios "fue innegociable en un 80%". En Argentina la representación y el ingreso de lo que se denominan grupos de interés fue realizado de acuerdo a lo que entendió el Comité Regularizador y, exclusivamente se avaló la negociación de alguna cuota política.



Lo que ya nadie podrá modificar, dentro del fútbol uruguayo, es que este Comité Regularizador quiera comenzar a funcionar bajo el mandato de las normas FIFA. En su ingreso tendrá todas las potestades que ostentan hoy los neutrales de la AUF, pero las mismas se incrementarán con la aprobación de los nuevos estatutos.



Si bien algunos dirigentes de la AUF en la noche del martes precisaron que la determinación de la FIFA no se ajusta al derecho uruguayo, Sosa explicó que "no rige el derecho uruguayo ni el criterio del Ministerio de Educación y Cultura porque las normas FIFA se aplican por el derecho suizo".



Queda claro, en consecuencia, que el paso dado por la Federación del Fútbol Asociado le puso punto final a un modelo de gestión y, también, de gestores.

lo que puede hacer Temas para el Comité de Regularización

1- Puede acordar y firmar el nuevo contrato del cuerpo técnico de la Selección uruguaya.

2- Puede, si lo entiende pertinente, abordar el tema de los Derechos de TV del fútbol local.

3- Puede cambiar o sugerir la estructuras de los campeonatos.

4- Puede auditar el manejo financiero.