AUF anuló sumario a Claudia Umpiérrez: "Voy a ir hasta las últimas consecuencias", afirmó

"Se hizo justicia!!!", esa fue la reacción de la senadora Liliam Kechichian en su cuenta oficial de Twitter luego de que se conociera la noticia de que la Comisión de Apelaciones de la AUF anulara el sumario que se le había abierto a Claudia Umpiérrez por declaraciones realizadas en enero de este año.

"La apelación le dio la razón a la árbitra Claudia Umpiérrez y no considera motivo alguno para el sumario. Igualmente el daño causado es grande. Me alegro haber contribuido con la bancada bicameral femenina a que se visibilizara la situación!!!", agregó la senadora que hace unas semanas recibió a la árbitro junto al resto de la Bancada Bicameral Femenina.

El daño causado al que hace referencia la legisladora trata, por ejemplo, el hecho de que Umpiérrez no haya podido participar de la Copa Libertadores y tampoco de los Juegos Olímpicos. Así como también el hecho de haber recibido cuatro partidos de sanción, que ya fueron cumplidos.

El comunicado que expresó la Comisión de Apelaciones hace referencia, por unanimidad, "la inexistencia de causa para el inicio de sumario al árbitro Dra. Claudia Umpiérrez y clausúranse estas actuaciones por considerar que no existió falla administrativa".

Umpiérrez, en diálogo con el programa 100% Deporte de Sport 890, expresó: "Sabíamos que estábamos por el camino de la verdad y la injusticia, pero estaba difícil ser escuchados ni durante el procedimiento sentíamos que estábamos siendo escuchados".

En ese sentido aprovechó para agradecer a Liliam Kechichian así como a toda la bancada luego de haberles dado "la oportunidad tanto a mí como a Karen Lancaster, una de mis abogadas, de ser escuchadas en momentos de mucha soledad".

"Estaba convencida de que estaba viviendo una situación que no tendría que haber vivido nunca. Yo no agravié a nadie, no violé ninguna norma y mi legajo siempre estuvo limpio. Sabía que había otra cuestiones de fondo y estaba segura que en algún momento iba a cambiar, pero la pasé fea. Fueron días de mucha angustia", agregó.

"En algún momento el expediente iba a terminar en manos de alguien que iba a leer el trabajo que hicieron mis abogados y las irregularidades que iban a salir y a pesar en un expediente que estaba viciado totalmente de irregularidades por donde se lo viera y el fallo es contundente en ese sentido", sostuvo.

Ante lo ocurrido y teniendo en cuenta a lo que llevó esta sanción manifestó: "Voy a seguir hasta las consecuencias. Hay daños que no se reparan. Hay dolores, sufrimientos y días que yo pasé que no tienen reparación ninguna".