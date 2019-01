Comienza venta entradas con precios desde 60 reales

Los organizadores de la Copa América 2019, que se disputará en Brasil entre junio y julio de este año, comienzan a vender a partir de este jueves un primer lote de entradas para los 26 partidos de la competición, con precios a partir de 60 reales (unos 16,2 dólares).



En total los organizadores sacarán a la venta cerca de un millón de entradas para los partidos que se disputarán en seis estadios de cinco ciudades brasileñas y el boleto más caro será de 890 reales (unos 240,5 dólares), para los lugares más privilegiados del estadio Maracaná de Río de Janeiro en la final.



El primer lote de 228.000 entradas será ofrecido a partir de las 18.00 hora brasileña (17:00 de Uruguay) de este jueves en el sitio en internet de los organizadores (copaamerica.com) y los boletos podrán ser adquiridos por compradores de cualquier país y pagados con cualquier tarjeta de crédito.

La primera fase de venta se prolongará hasta el 24 de enero, cuando el sorteo organizado por la Conmebol definirá la composición de los tres grupos en que serán divididos los competidores y los estadios en que cada selección disputará esta fase.



Pese a que las entradas puestas a la venta a partir de hoy pueden ser adquiridas desde cualquier país, en principio están dirigidas a los brasileños, que ya conocen las fechas y los estadios en los que la Canarinha jugará sus tres partidos por la primera ronda.



Las entradas están divididas en cinco categorías y las más baratas, correspondientes a la quinta categoría, solo serán ofrecidas en los estadios Arena Corinthians de la ciudad de Sao Paulo y Arena do Gremio de la ciudad de Porto Alegre, que tienen áreas sin sillas numeradas.

Las más baratas para los demás estadios cuestan 120 reales (unos 32,4 dólares), que corresponden a las entradas de cuarta categoría para los partidos por la primera fase y para el partido en que se definirá el tercer lugar en la competición.



Para la final los precios variarán entre 260 reales (unos 70,3 dólares) y los ya mencionados 890 reales.



En cumplimiento de la legislación brasileña, los estudiantes, las personas con deficiencias y los mayores de 60 años tendrán derecho a comprar las entradas a mitad de precio, pero tendrán que acudir a las taquillas a demostrar que tienen derecho a ese beneficio.

El 60% ofrecidas a precios bajos.

El gerente general de competiciones del Comité Organizador Local de la Copa América Brasil 2019, Thiago Jannuzzi, destacó que el 60 % de las entradas será ofrecida a precios entre 60 y 350 reales (entre 16,2 y 94,6 dólares), considerados bajos para torneos de alto nivel.



La última fase de venta de entradas comenzará en abril, cuando los boletos comenzarán a ser ofrecidos directamente en las taquillas de los respectivos estadios.



"La primera fase de ventas será exclusivamente en internet y cada hincha podrá comprar un máximo de 5 boletos por partido para un máximo de 7 partidos. Se trata de una forma de facilitar que las familias compren sus entradas y de dificultar que queden en manos de revendedores", afirmó Jannuzzi en una rueda de prensa ofrecida por los organizadores en el estadio Maracaná.



Los organizadores están optimistas con respecto a las ventas y consideran que, dado al nivel de la competición, a la vecindad de los países competidores y a que la Copa América congregará a varios de los considerados mejores futbolistas del mundo, difícilmente se verán estadios vacíos.

Optimismo para tener estadios llenos.

"A partir de la venta de este primer lote podremos tener una idea de cómo será la demanda por las entradas, pero estamos muy optimistas. Tenemos un excelente producto y tanto Brasil como Sudamérica son apasionados por el fútbol", afirmó el director de operaciones del Comité Organizador Local, Agberto Guimaraes.



El Comité Organizador Local calcula que las entradas ofrecerán entre el 35% y el 40% de todos los ingresos de la Copa América 2019 y que el restante procederá de patrocinios, derechos de transmisión, regalías y comercialización de paquetes especiales.



Los organizadores cuentan con el entusiasmo de los hinchas brasileños debido a que la Copa América no se disputa en el país desde hace 30 años y a que Brasil siempre ha sido campeón como anfitrión, desde la primera edición que organizó, en 1919, hace exactamente 100 años.



Brasil, como anfitrión, y Argentina y Uruguay, como las otras dos selecciones con mejor lugar en la clasificación de la FIFA, serán las cabezas de serie de los tres grupos.

Los detalles de la Copa.

La Copa América de 2019 se disputará entre el 14 de junio y el 7 de julio en seis estadios brasileños: el Maracaná de Río de Janeiro, el Mineirao de Belo Horizonte, la Arena do Gremio de Porto Alegre y la Arena Fonte Nova de Salvador. Los otros dos son el Morumbí y el Arena Corinthians, ambos en San Pablo.



El partido inaugural será disputado en el Morumbí y contará con la presencia de Brasil. La final se jugará en el Maracaná, y las semifinales, el 2 y el 3 de julio, en Belo Horizonte y Porto Alegre.



De los seis estadios escogidos, tan sólo el Morumbí y la Arena do Gremio no contaron con partidos en el Mundial Brasil 2014.



En su cuadragésima sexta edición, la Copa América será disputada por los diez miembros de la Conmebol (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) y por Japón y Catar como países invitados.