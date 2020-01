Comienza otra ilusión: Uruguay debuta en el Preolímpico

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uruguay sale a escena en el torneo Preolímpico de Colombia. Y lo hace con la intención de regresar a disputar unos Juegos Olímpicos, tal como hizo por última vez en Londres 2012. Los celestes que participan en el grupo B, enfrentarán a Paraguay a las 20:00 horas en el estadio Centenario de la ciudad de Armenia.

El plantel celeste da para ilusionarse con conseguir uno de los dos cupos que se otorgan para los Juegos de Tokio que se disputarán en el mes de julio de este año. No solo cuenta con seis futbolistas que juegan en el exterior (Diego Rossi, Santiago Bueno, Federico Viñas, Carlos Benavídez, Francisco Ginella y Juan Manuel Sanabria), sino que también integran el núcleo algunas figuras del medio local. Tal es el caso del coloniense Facundo Waller, quien llevará la cinta de capitán o Juan Ignacio Ramírez, el delantero de Liverpool que fue el goleador del Campeonato Uruguayo. O el defensa de Progreso Emanuel Gularte o el volante negriazul Nicolás Acevedo. Sin olvidar a Matías Arezo, el delantero de River Plate que con 17 años recién cumplidos da ventaja.

Es cierto que hay futbolistas que no están: tal es el caso de Leonardo Fernández, el ex-Fénix que hoy defiende a la Universidad de Chile y cuya llegada a la selección de Ferreyra se cayó. O la ausencia de Facundo Pellistri, el juvenil de Peñarol que no fe cedido por su club. También podrían estar, por edad, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Darwin Núñez y Brian Rodríguez, pero no fueron pedidos porque ya son futbolistas de selección absoluta.

Pero quizás la duda no pase por los futbolistas sino por el cuerpo técnico, dado que a Gustavo Ferreyra no le ha ido bien desde que se hizo cargo de las juveniles celestes tras ser designado por Tabárez para sustituir a Fabián Coito.



Tampoco la preparación pudo ser la que se había planificado, pues comenzó una semana más tarde por el retraso que tuvo el Campeonato Uruguayo.

Como suele suceder en cualquier torneo el primer partido es clave para encarar con confianza lo que se viene. Y Paraguay es después de Brasil (que será el segundo rival celeste) el más complicado del grupo. Posesión de pelota, presión y agresividad son las premisas del técnico de la albirroja, Ernesto Marcucci.

El viernes los celestes realizaron el reconocimiento del estadio Centenario de Armenia donde hoy enfrentarán a Paraguay. Ayer por la tarde se realizó el último entrenamiento previo al debut donde se repasaron las pelotas quietas.

Uruguay jugará con su uniforme tradicional: camiseta celeste, short y medias negras. Repetirá la indumentaria en todos los partidos del grupo B. Los arqueros, mientras tanto, vestirán de negro, salvo en el juego ante Bolivia en el que irán de amarillo.