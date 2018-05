Comesaña, frente a las suspicacias: "El ladrón juzga por su condición"

Es cierto que al equipo de Guillermo Barros Schelotto le alcanzará con un empate si el conjunto de Barranquilla pierde. Pero desde el mismo momento en que se estableció este escenario para el Grupo 8 comenzaron las sospechas acerca de la actitud que tomarían los jugadores brasileños.

Lo cierto es que la derrota de Palmeiras en el clásico Corinthians lo empuja a ir para adelante hoy frente a los colombianos, en el partido que comenzará a las 21.45 -al igual que el de Boca-. En este contexto, el entrenador de Junior, Julio Comesaña, habló antes del duelo ante Palmeiras y volvió a tener duras palabras para quienes consideran que el equipo brasileño puede ir para atrás para perjudicar a Boca.

"Lo que están haciendo, incluso desde Buenos Aires, da tristeza. Están dudando de la dignidad, de la honestidad de otras personas para generar un clima de presión con Palmeiras", explicó el DT uruguayo.

"Yo siempre digo: el ladrón juzga por su condición, piensa que los demás son como son ellos", apuntó Comesaña y agregó: "A mí nunca me gustó que nadie me regale nada y estoy seguro que Palmeiras no va a regalar nada".

"Vamos a jugar un partido de fútbol, el que haga mejor las cosas o más goles, que gane. Y si Boca gana y merece clasificar, lo felicitaremos y lo aplaudiremos. Así debe ser el deporte", concluyó el técnico de Junior.