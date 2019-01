Comesaña dejó al Junior y ahora lo quiere Colón

El técnico uruguayo Julio Avelino Comesaña desestimó la posibilidad de continuar dirigiendo al Atlético Junior de Barranquilla y ahora asoma en los planes de Colón de Santa Fe.

Comesaña y Junior confirmaron que su ciclo como director técnico del conjunto barranquillero finalizó luego de que se obtuviera el título de campeón de la Liga Águila-II.

De acuerdo con lo que el propio entrenador manifestó al programa radial Blog Deportivo la decisión la adoptó por entender que ya había cumplido un ciclo. ''Esa ya fue mi decisión. Consideré que ya estaba bueno. Ellos me ofrecieron seguir, pero dije que no. Hemos cumplido con los jugadores, con la afición. No hay nada para quejarme. Se hizo la tarea de una gran manera", agregó Comesaña.

Confesó que también se le ofreció asumir el cargo mánager del equipo, pero remarcó que eso no estaba por ahora dentro de sus planes.

''De alguna manera eso ha sido una posibilidad, pero yo en este momento creo que debo dejar la institución'', concluyó.