Comesaña afirmó que sus jugadores "tienen miedo de jugar"

Es cierto, Julio Avelino Comesaña estaba en caliente tras la derrota de Colón sobre Talleres y en una conferencia improvisada, pero sorprendió a todos con las declaraciones tras una nueva caída de su equipo en la Superliga argentina.

"Para mí, tienen miedo de jugar. Están como cohibidos, esperando un garrotazo. Yo aspiro a que se despierten, a que se valoren. Tenemos que reaccionar", afirmó el entrenador uruguayo tras la derrota en Córdoba.

Pero sus declaraciones no culminaron allí porque agregó: "El partido no me gustó para nada. A nosotros no nos sobra nada. Miremos las campañas de Colón y es más de lo mismo. Este momento lo tienen que enfrentar los mayores, los profesionales".

A su vez, Comesaña agregó: "No hice cambios antes porque en el banco no tenía ni a Maradona, ni a Messi. De quince puntos tenemos cuatro", aunque de todas maneras no se quitó responsabilidad del momento que pasa Colón: "Para lograr objetivos hay que prepararse, pero todos estamos en la misma bolsa".

"No se olviden de que con los mismos jugadores Colón venía perdiendo, no hagamos historias raras. Se los dije: 'Tenemos viento en contra, no hay que llorar'. Son vicisitudes que uno tiene que atravesar con la mejor predisposición", finalizó el uruguayo.