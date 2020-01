Comenzó la era Biscayzacú en la Academia de Sayago

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes





El celular del "Grillo" Gustavo Biscayzacú explota desde que arregló para dirigir en la presente temporada a Racing. Entre los mensajes de felicitación y los ofrecimientos de jugadores el télefono no para de sonar.

Este lunes comenzaron los entrenamientos en el Parque Roberto donde el nuevo entrenador cuenta con la invalorable colaboración del gerente deportivo Darío Larrosa. Ambos exjugadores no se conocían salvo de haberse enfrentado pero han comenzado a trabajar juntos con muy buena sintonía.

El primer día fue básicamente de evaluaciones físicas, pero mañana ya tomará las riendas el "Grillo". Trabajarán toda la primera semana en el Roberto donde el nuevo técnico quedó muy conforme con las instalaciones y la concentración. Se espera por la definición del plantel, pues aún pueden irse algunos futbolistas más.

"No tengo pasado en este club y al principio el llamado me sorprendió un poco, pero todo cambió tras las primeras reuniones", dijo Biscayzacú. "Parece que les interesó el trabajo que llevamos a cabo en Villa Teresa aunque no pudimos conseguir el objetivo. Este es un buen desafío", culminó el entrenador cuyo objetivo es que Racing regrese rápidamente al círculo de privilegio.