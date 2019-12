La columna vertebral no falló en Nacional

Si se analiza la globalidad del partido, no quedan dudas que Nacional fue justo ganador de la final del Torneo Clausura. Tuvo más situaciones de gol que su rival, hizo menos faltas y fue contundente para terminar venciendo 2-0.

Tampoco fue un equipo arrollador, pero los tricolores hicieron más méritos por el triunfo. En el fútbol muchas veces este aspecto queda de lado y no significa nada, porque lo que vale es el resultado, pero en este caso Nacional logró hacer cerrar todo y así quedó más cerca de ganar el Campeonato Uruguayo.

¿Qué funcionó bien en Nacional? Hubo dos puntales claros, que forman parte de la columna vertebral: Guzmán Corujo y Rafael García.



El zaguero jugó un partido perfecto, haciendo honor de sus atributos: la fuerza, la determinación en los mano a mano y su incidencia en el juego aéreo. Por si fuera poco, marcó un gol y lo gritó como un gol en un clásico, y en una final, se lo merecen.

Rafael García, de perfil bajo, siempre brilla a su manera en este tipo de partidos. No sobresale, no es la figura, pero brilla. Tuvo incidencias donde su participación fue clave, como a los 24’ cuando Peñarol sacaba una contra peligrosa y sin despeinarse le quitó la pelota a Agustín Canobbio, en una jugada que finalizó con un remate del “Chory” Castro.

El volante central tricolor jugó gran parte del partido con tarjeta amarilla y bancó bien. Se quedó con muchas pelotas y respaldó de forma correcta a sus compañeros. Nuevamente Álvaro Gutiérrez lo destacó en conferencia.

La jugada del “Guti” en el clásico fue la inclusión en el lateral derecho de Armando Méndez, un jugador con mayor vocación ofensiva que Guillermo Cotugno. “Era el partido para arriesgar. Armando tiene más velocidad, más proyección y mayor juego aéreo”, explicó el DT.

Si bien en los primeros minutos a Méndez le costó asentarse en la marca, con el paso de los minutos mejoró ostensiblemente.



La otra nota fue la posición de Matías Zunino, que jugó atrás de Gonzalo Castro, mientras Santi Rodríguez y “Chory” Castro en varias oportunidades se cambiaron de punta.



Hacía varios partidos que Rafael García arrastraba cuatro amarillas y se aguantó sin recibir la quinta. Anoche fue amonestado a los 26 minutos, por lo que quedó suspendido para jugar la final contra Peñarol del domingo, que le puede dar a Nacional el título del Campeonato Uruguayo. ¿Quién podría ocupar su lugar? Aunque no jugó esta temporada en Primera, en los últimos entrenamientos el que hizo fútbol en su lugar (García estaba con una sobrecarga) fue Joaquín Trasante, quien además ayer estuvo en el banco. Las otras posibilidades son Gabriel Neves (ayer no formó parte del banco de suplentes) o Mathías Cardaccio, quien tampoco estuvo entre los relevos tricolores.

a cuatro toques

Bergessio sigue sin poder anotar en un clásico oficial

POCO ORTODOXA. A los 8’ Peñarol tuvo una de sus chances más claras con un remate fuerte de Agustín Canobbio, que Luis Mejía rechazó con el pecho. Llamó la atención que no utilizó las manos en la jugada.

NO PUEDE ANOTAR. Pasó otro clásico y Bergessio no pudo anotar. Tuvo un mano a mano que le atajó Cardozo y luego una media vuelta que se le fue por arriba. Gutiérrez lo sacó a los 75’ por Vecino.

LA SORPRESA. Gutiérrez puso a Armando Méndez en lugar de Guillermo Cotugno por su velocidad, proyección y juego aéreo. Fue de menos a más en el partido. Mejoró en la marca y atacó bien.

CONCENTRACIÓN. Después de haber ganado el título del Clausura, Nacional durmió anoche en Los Céspedes, quedó concentrado y entrenará hoy a la mañana. Luego los futbolistas podrán ir a sus domicilios.



​

​