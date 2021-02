"Colo" histórico: a Juan Ignacio Ramírez la vida le sonríe

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A l “Colo” Juan Ignacio Ramírez la vida le sonríe. Acaba de alcanzar a Carlos Roberto Chávez, quien tenía el récord de goles con la camiseta negriazul con 70 conquistas. Liverpool lidera el torneo Clausura y está esperando su segundo hijo.

Es más, ayer el goleador aprovechó para disfrutar, junto a su esposa Antonella, del “baby shower” antes de entrar mañana tras el debut en la Libertadores en la burbuja de la que espera salir antes de que Juan Francisco llegue al mundo.

Chávez, quien también supo vestir la celeste, jugaba de puntero izquierdo y tenía una gran pegada. Asi lo describió Edgardo "Palito" Delbono, que lo vio jugar de niño. Anotó 70 goles entre los años 1955 y 1962, en las épocas en que los jugadores estaban muchos años en un mismo club.

Juan Ignacio Ramírez convirtió los mismos tantos en menor lapso, dado que debutó en Primera en 2016 con sólo 19 años. “No sé casi nada de Chávez, uno de los funcionarios de la seguridad del club me comentó que fue hace muchos años. No tengo mucha información, pero estoy muy contento de haberlo alcanzado. Y ahora mi meta es superarlo”, dijo el “Colo” a quien el presidente Palma felicitó tras el partido ante Defensor Sporting en el que llegó a los 70 tantos.

“Una de las cosas que me dijo Palma fue que en ese tiempo los futbolistas jugaban muchos años en un club y que Chávez estuvo mucho tiempo. Y que lo mío tenía doble mérito porque fue en un corto tiempo y por cómo es el fútbol ahora”, añadió el goleador para quien el presidente es una persona muy importante. Tanto para él como para su familia.

Ramírez siente un gran cariño por el club al que llegó a los 13 años. “Al principio no me adapté y me volví a Mercedes, pero el club para no perderme me dejó que viniera sólo a jugar los fines de semana. Luego, ya en Sexta vine a vivir a la residencia del club que me formó no sólo como jugador sino como persona. Y me inculcó mucho valores. Le estoy muy agradecido a Liverpool.

Parece extraño que Ramírez aún no haya salido al exterior, aunque ha tenido varias posibilidades de hacerlo. Pero la pandemia frenó las cosas. La última fue en enero pasado cuando estuvo a punto de irse a España. Tenía los pasajes reservados, pero decidió con su representante y el club esperar hasta mitad de año. Lejos de bajonearse, Ramírez, con gran madurez a pesar de sus 24 años, entendió que fue una buena decisión. “Fue lo mejor por lo que estamos logrando con el club, porque pude alcanzar al goleador histórico y porque voy a estar para el nacimiento de mi hijo. Desde que tomé esa decisión todo ha salido bien y estoy muy feliz en el club”.

Para el “Colo”, Liverpool estuvo bien en aceptar ser el Uruguay 4 en la Copa Libertadores, un torneo que siempre quiso jugar. “Hacía tiempo que veníamos luchando por estar en la Libertadores. Hoy por hoy tenemos esa chance y ahora la vamos a que defender dentro de la cancha. Somos un plantel joven y seguimos haciendo historia en el club”, afirmó mientras atendía a Faustina, su primogénita de un año y ocho meses.

Decidir entre ganar el Clausura o seguir adelante en la Libertadores, no es sencillo. “Con el Clausura estamos muy ilusionados por cómo vamos y por la seguridad que nos da ganar. Y sería también una linda oportunidad de pelear un título uruguayo. En la Copa los equipos a los que te enfrentás tienen mucha jerarquía y es muy difícil poder avanzar. Si se le hace cuesta arriba a los equipos grandes, más a nosotros con tantos jóvenes. Pero vamos a dar pelea en las dos cosas”, finalizó.