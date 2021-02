Colo Colo, frente al abismo, se la juega hoy

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Colo Colo, el club más popular de Chile, se asoma hoy al abismo del descenso por primera vez en su historia: a partir de las 18.00 (hora uruguaya) jugará en la ciudad de Talca un partido definitorio por la permanencia ante Universidad de Concepción. El perdedor se irá a la B junto a Deportes Iquique y Coquimbo Unido, nombres con mucho menos prestigio en el fútbol sudamericano.



Este riesgo de bajar representa el penúltimo capítulo de una historia de derrotas, cambios de entrenadores y conflictos internos que sacude al “Cacique” desde el año pasado. Incluso el desarrollo del torneo parece una novela de terror: el domingo pasado le ganaba a O’Higgins, con lo cual zafaba de la situación, pero le empataron de penal sobre la hora.

A todo eso se han sumado amenazas de represalias por parte de la barra brava hacia sus jugadores y también a los del rival de hoy. Un grupo de barras colocó carteles amenazantes en el exterior de la concentración del Estadio Monumental de Santiago. “Ganan o los matamos”, se pudo leer en uno. Claro que también se acercaron hinchas con banderas para apoyar a los jugadores con lo que llamaron “el arengazo”... Mientras tanto, en Talca, un grupo de desconocidos arrojó panfletos desde un auto frente al hotel donde se aloja el plantel de Universidad de Concepción, con el mensaje: “De Talca no salen vivos”.



La situación no ha dejado indiferente a nadie del otro lado de la cordillera. Según una encuesta de 2018, el 43% de los chilenos son hinchas de Colo Colo, cifra que duplica a los de su rival de siempre, la Universidad de Chile.

“El fútbol chileno se acaba si Colo Colo se va a la B”, afirmó por ejemplo Arturo Vidal, jugador del Inter de Milán y partidario del club.



Ricardo Dabrowski, exjugador argentino, opinó sobre el declive del “Cacique”: “Es lamentable que la situación haya decantado en lo que hoy está Colo Colo. Va a jugar un partido de promoción que en la historia del club es insólito, inaudito. Si uno rebobina va a observar que hubo una infinidad de errores y me cuesta creer que hayan sido involuntarios. Es imposible en el fútbol cometer tantos errores y mantenerse tanto tiempo en el cargo”.



“Estamos sufriendo a full. No es ansiedad ni tristeza, es sufrir. Esto es culpa compartida de todos los que no fueron capaces de hacer una autocrítica. Por ellos estamos en este mal momento como equipo”, declaró por su parte Gabriel Mendoza, integrante del campeón de América en 1991.



En Chile se maneja que el de hoy es el partido más importante de la historia de Colo Colo, junto con la final de la Copa Libertadores de 1991, que el conjunto chileno le ganó a Olimpia de Paragua, la única vez que un conjunto chileno levantó el trofeo continental.



Sin embargo, hace 30 años competía un equipo optimista, dispuesto a alcanzar esa conquista inédita. Hoy, en cambio, es un equipo tambaleante, sin confianza en sus propias fuerzas, al cual para colmo le faltan ocho jugadores, lesionados.



En realidad, ya en 1945 Colo Colo estuvo a punto de bajar, pues ocupó el penúltimo lugar de la tabla. Pero entonces la federación chilena anuló los descensos con el argumento de aumentar el número de participantes el año siguiente.

Por esos días se inició un movimiento de hinchas, encabezado por el exjugador Marcelo Barticciotto, que pretende hacer una colecta para comprar las acciones del club, cuyos actuales propietarios a su juicio se preocupan “más por su negocio que por el equipo”, o se trenzan en discusiones por el control de la administración.



Irónicamente, Colo Colo empezó bien el año 2020, conquistando la Copa Chile 2019 frente a la “U”. Pero ya en el campeonato los altibajos llevaron al despido del técnico Mario Salas en febrero. Quedó en su lugar Gualberto Jara, primero como interino, luego definitivo y al final cesado por la eliminación de la Copa Libertadores. Fue llamado entonces Gustavo Quinteros, pero la pendiente ya era irremontable..



La llegada de la pandemia llevó al club a enviar a sus jugadores al seguro de paro, lo cual desembocó en un conflicto interno. Los hinchas dicen que el covid también los perjudicó con su secuela de estadios vacíos, pues según dicen con aliento desde las tribunas el equipo no habría llegado a esta situación.

Hoy, en 90 minutos, todo este proceso se archivará si Colo Colo gana o iniciará un amargo proceso interno si pierde.