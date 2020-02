Colo Colo busca entrenador y entre los candidatos hay un técnico uruguayo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Colo Colo perdió el fin de semana con Curicó Unido 1-0 con gol del uruguayo Diego Vera y el club decidió destituir a Mario Salas, a quien deberá pagarle una millonaria indemnización que asciende a los 600.000 dólares.

Esta situación obliga al “Cacique”, rival de Peñarol en el Grupo 3 de la Copa Libertadores de América 2020, a buscar un nuevo director técnico y ya son varios los nombres que suenan para sustituir a Salas.

En primer lugar aparece el de José Néstor Pékerman, por quien apostarían fuertemente. Según informó ADN Deportes, el exentrenador de la selección de Colombia es “la opción que más seduce y por la que apostarían todas sus fichas”.

No sería la primera vez para Pékerman en el club chileno ya que a comienzos de la década de 1990 estuvo trabajando en las formativas de Colo Colo.

Por otra parte, el nombre de Martín Lasarte también suena como un posible sustituto de Salas: “Me acabo de enterar que Mario fue cesado. Le tengo un gran respeto como profesional y persona, pero nos pasa a todos porque el fútbol es así”.

Consultado ante la posibilidad de llegar al banco de suplentes del “Cacique”, el entrenador uruguayo dijo que “hace dos o tres días me llamaron haciéndome un comentario. Siempre que un club importante como Colo Colo maneje tu nombre es un honor y privilegio”.

Claudio Borghi, un histórico del fútbol chileno, también es otro de los que suena como candidato a entrenador y en el programa “Todos Somos Técnicos” contó que “no deja de ser complejo el tema (…) cada vez que falta un entrenador sale mi nombre”.

“Uno no puede escapar del colocolino”, agregó el “Bichi”, diciendo además que “si me llaman por un ofrecimiento serio, podría verlo (…) yo soy candidato natural, pero no sé si del presidente ni de los dirigentes”.

A pesar de eso, Borghi comentó que “no me han llamado de Colo Colo y tampoco creo que lo hagan”.

Claudio Borghi: "No me han llamado de @ColoColo y tampoco creo que lo hagan"#TodosSomosTécnicos 👇 pic.twitter.com/CJaXujFawS — Canal del Fútbol (@CDF_cl) February 25, 2020

Lo cierto es que mientras el club está en el puesto 14 del Campeonato Nacional con apenas 3 puntos en cinco partidos jugados y se le aproxima el debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores frente a Jorge Wilstermann el miércoles 4 de marzo, la decisión no está tomada y por el momento, lo único seguro es que Gualberto Jara asumirá como director técnico interino.

“Jara, quién fue el entrenador de la Sub 19 que disputó la Conmebol Libertadores Sub 20, estará acompañado por Hugo González, quien será su ayudante técnico”, publicó el club en un comunicado.

Cabe recordar que Jara ya supo ser ayudante técnico de Colo Colo con Gustavo Benítez (1995-1998) y Héctor Tapia (2018), a demás de haber asumido como interino durante 2009, tras la salida de Marcelo Barticciotto.

El debut de Gualberto Jara como entrenador principal será en el Estadio Monumental ante Universidad de Concepción, equipo que dirige el uruguayo Eduardo Acevedo.

La misión principal será retomar la senda de la victoria ya que el “Cacique” suma cuatro derrotas al hilo en una temporada en la que se armó como para pelear el Campeonato Nacional y luchar por la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.