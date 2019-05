"Los colchoneros te llevamos inmortalizado en nuestros corazones"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Ni siquiera los títulos que hemos conseguido gracias a tí y al Cholo me han dejado mejor recuerdo que lo que has representado en la historia del Atlético". Así comienza el video de despedida a Diego Godín que le realizó Manuel Esteban, más conocido como "Manolete", el periodista de As identificado con la institución colchonera.

Petón, otro periodista de As y del Chiringuito de Jugones, ya le había dedicado unas emotivas palabras la noche anterior a que Godín anunciara públicamente su adiós al Atlético de Madrid.

"Lo más fundamental en ti, y te lo vamos a demostrar ante el Sevilla, es que esa grada, que todos los colchoneros, que todos los rojiblancos de bien te queremos y te llevamos inmortalizado en nuestros corazones", expresa "Manolete", quien le pidió al "eterno capitán" que escuche las palabras del presidente Cerezo de que "cuando cuelgues los botines dejes un tanto en segundo plano tu Uruguay, que nunca lo vas a dejar, y te vengas para el Metropolitano, a las oficinas (...) para que sigas siendo un referente para la cantera, para los organismos oficiales y que nos sigas defendiendo como nos has defendido siempre".

"Manolete" resaltó que Godín ha conseguido en el vestuario "amor a unos colores, amor a un escudo, amor a una afición". Y culminó: "los atléticos te queremos y te bendecimos".