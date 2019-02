Coito: "Estamos primeros, cómo no vamos a poder imaginarnos ganando el título"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fabián Coito no quiere que el grupo de sus futbolistas pierda el foco de lo que debe seguir haciendo en el campeonato, pero entiende que es inevitable no soñar con el título de campeón. "Estamos primero, cómo no vamos a poder imaginarnos ganando el título", se preguntó el entrenador, que también admitió estar viviendo un momento de gran felicidad y orgullo por haber logrado otro triunfo más ante Brasil en campeonatos juveniles.

El técnico de la Celeste Sub 20 opinó que "en líneas generales", Uruguay hizo "un muy buen partido. Controlando a Brasil, de a poco dando vuelta el trámite del juego".

El conductor remarcó que el "aparente dominio de pelota", también se dio porque su equipo estaba "esperando que aparecieran los espacios para poder contragolpear".

En ese sentido señaló que hasta el armado del equipo se hizo con un objetivo claro. "Hicimos modificaciones para tratar de controlar las fortalezas del rival e intentando atacar los espacios a espaldas de sus laterales".

Coito reconoció que vivió momentos complicados desde afuera de la cancha, pero resaltó el gran valor del grupo celeste. "Sufrimos, porque cuando parecía que lo teníamos en la mano, nos empataron y hasta peligró llevarnos algún punto. Pero lo que hemos hablado siempre de la paridad, la calidad del grupo, del equipo, la claridad de los objetivos de los futbolistas es lo que hizo que pudiéramos revertir esa situación y ganar un partido que no solamente tiene una inyección en el puntaje sino en la parte anímica, y quizás decisivo para lo que queda del campeonato".

El técnico no ocultó que la Celeste demoró en entrar en partido. "Sí, nos costó algunos minutos, pero no nos hicieron daño por el lateral derecho. Nos costó agarrarla porque se generaba un espacio entre los volantes centrales y los dos atacantes que se hizo peligroso en algunos momentos. Pero sabíamos que algo íbamos a sufrir buscando tener algunos beneficios".

La distinción para la tarea que cumplió Pablo García también apareció en el repaso del técnico uruguayo, que consideró que su recuperación puede ser de enorme trascendencia en el remate del torneo. "Pablo entró con la responsabilidad de tapar el costado derecho de Brasil y darle calidad. Me parece que era bueno tener gente tapando la salida de Brasil pero con posibilidad de atacar. Pablo hizo un gran partido y lo coronó con un gol de un nivel enorme. De otro partido. Es bárbaro porque volvemos a contar con un jugador de altísima calidad y de cara a los partidos que vienen puede llegar a ser muy importante".

La victoria sobre los norteños provocó: "​Una alegría enorme, una linda responsabilidad. La historia no juega, pero todos queremos estar un poco de acuerdo a lo que ella manda. Sin enloquecernos, porque a veces sale y a veces no. Una vez más como entrenador tengo el privilegio de volver a ganarle a Brasil, una buena selección, un clásico. Es una alegría y un orgullo y uno se queda con la sensación de 'tarea cumplida'. El fútbol para nuestro país es muy importante y en la medida que se pueda hacer un aporte me deja muy feliz".

Eso sí, por encima de esa felicidad, Coito quiere que todos tengan la inteligencia necesaria para no excederse. "Tenemos que mantener la calma, que la euforia no nos distraiga de los que nos queda. Estamos primeros, cómo no vamos a poder imaginarnos con el título. Mucho más teniendo un gran grupo de futbolistas, que se ilusiona, que sabe lo que quiere, pero no podemos perder el objetivo de ganar partidos. Hay que soñar, pero no jugar el partido tantas veces antes de disputarlo".