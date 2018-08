Los clubes recurren al TAS

Tras el viaje del presidente Edgar Welker a Asunción y su reunión con Conmebol, el encuentro de los clubes de ayer a la tarde en la AUF pasaba a ser clave. Había dos caminos posibles: ceder y votar el nuevo estatuto que exige FIFA, o seguir tirando de la cuerda y no aflojar.

La fórmula que el presidente de la AUF le presentó a los clubes para que no se consumara la intervención de la FIFA fue lo que todos pensaban: votar el nuevo estatuto que exige el máximo organismo del fútbol internacional.

Luego de más de dos horas y media de reunión, los clubes salieron con la decisión tomada, en una votación que terminó con una mayoría simple de 9 a 8: recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) con un recurso de apelación a la intervención de FIFA.

Peñarol, Nacional, Rampla Juniors, Torque, Fénix, El Tanque Sisley, Atenas de San Carlos y la Segunda División Profesional fueron los que votaron a favor de aprobar el nuevo estatuto, buscando tender puentes con la Conmebol y la FIFA, mientras que Liverpool, Racing, Defensor Sporting, Danubio, Wanderers, River Plate, Cerro, Progreso y Boston River se mantuvieron a favor de recurrir al TAS.

Si bien esta era una de las posibilidades, la decisión sorprendió a más de uno, sobre todo por las consecuencias. El próximo lunes llegará a Uruguay una comitiva de la FIFA, y así comenzará formalmente la intervención a la AUF.

La comisión de regularización tendrá dos objetivos: que se vote el nuevo estatuto; y que se puedan realizar las elecciones para elegir el nuevo presidente de la AUF.

La comitiva de FIFA definirá a los integrantes de la comisión de regularización, que cuando entre en funciones hará que los cuatro neutrales que aún continúan den un paso al costado, según confirmó anoche Ignacio Alonso.

Si bien no se conocen los nombres de las personas que integrarán la comisión (que tendrá entre cuatro y seis miembros), se manejan extraoficialmente los de Eduardo Ache y Fernando Goldie, dos que tienen cargos en FIFA.

Los clubes eligieron además a tres abogados para presentar el recurso ante el TAS, ya que sostienen que la AUF no violó ninguna norma, ni en el proceso eleccionario ni en los plazos para aprobar el nuevo estatuto. Los profesionales elegidos son Leonardo Goicoechea, Adrián Leiza y Rosana Tarullo.

JUNTOS. Nacional y Peñarol, instituciones que votaron a favor de aprobar el nuevo estatuto, en los próximos días mantendrán reuniones para buscar alternativas para reestructurar al fútbol uruguayo.

No descartan tomar medidas que lleven a la conformación de una liga diferente a la que se tiene en la actualidad.

DISCREPANCIA. Por otro lado, el diputado José Luis Gallo -quien integra la Comisión del Deporte del Parlamento y fue uno de los mediadores entre la AUF y el Ministerio del Interior y luego con la Mutual-, manifestó su discrepancia respecto a la idea de que el Gobierno Nacional sea un intermediario entre AUF y FIFA, que fue planteada por la Secretaría Nacional del Deporte que encabeza Fernando Cáceres. En diálogo con Ovación, Gallo afirmó que “los problemas del fútbol los arreglan los actores del fútbol: dirigentes, jugadores, empresarios, etc. Está bien que el gobierno realice un seguimiento, pero la solución del problema tiene que venir de los propios actores del fútbol. Es una opinión personal, no del gobierno. Creo que no es conveniente una mediación. Hay que apostar al diálogo; cuando recurrís al TAS, no hay marcha atrás”.

Voces:

JOSÉ LUIS PALMA Tiene sus exigencias

“Para votar el nuevo estatuto, Liverpool exige la renuncia de Balbi y Ache a los organismos internacionales y que no se presente nadie de este Ejecutivo”.

JORGE BARRERA No es el camino

“Que los dirigentes no hayamos podido resolver los temas, algo que la gente estaba esperando, es un mal mensaje que estamos dando a todo el fútbol”.

LEONARDO GOICOECHEA Sin desafiar

“No estamos desafiando a FIFA, estamos usando un recurso que está previsto por el organismo y a la espera de si el mérito de intervención es justo”.

IGNACIO ALONSO Un momento triste

“Buscamos evitar un momento triste del fútbol uruguayo, que por primera vez en su historia, la AUF recibe una intervención y vengan a decirnos qué hacer”.

IGNACIO DURÁN Era la gran chance

“Más allá que no me gusta la forma en que la FIFA lo planteó, había que aprobar el estatuto. Me voy bastante amargado. Era el momento de aprobarlo”.



DANIEL JABLONKA Era casi inviable

“Bajo esta presión no se puede aprobar el estatuto que indica la FIFA. Ni siquiera se sabe cuál es la versión del estatuto que está queriendo imponer”.