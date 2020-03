Clubes del interior piden analizar la postura a tomar con el fútbol profesional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las 24 instituciones que van a disputar la Copa Nacional de Clubes de OFI elevaron una nota al presidente de la organización, Mario Cheppi, en la que dejaron en claro que quieren analizar qué "consideraciones se pueden tener a corto y mediano plazo referidas a la realización de la Copa Uruguay", que les "impacta" la "falta de apoyo" de los clubes que conviven con ellos en interior del país y que quieren definir la postura institucional "referida al relacionamiento con el fútbol profesional".

En la nota que que se confiesan ser "rehenes de una situación" ajena a ellos, subrayan que son "gente de fútbol y queremos jugar al fútbol. Queremos mantener viva la ilusión de nuestros jugadores, el sueño de jugar esta Copa", se solicita una reunión y se asegura que el colectivo se "encuentra en reunión permanente" porque "bregará siempre por un fútbol integrado". En ese caso se dice: "Hoy somos nosotros (24 clubes), mañana serán otros -somos más de 700 en la Organización- quienes defenderemos y cuidaremos los espacios que nos corresponden, exigiendo que se nos respete, defendiendo lo que genuinamente nos corresponde".

Los clubes que firman la nota indican también: "Vemos y sabemos bien que mucho 'profesional' no asume su condición de amateur" y remarcan "a nosotros no nos van a explicar lo que es hacer 500 kilómetros para jugar un partido de fútbol. A nosotros no nos van a explicar lo que cuesta trabajar para costear un viaje. Somos nosotros quienes sabemos -y sabemos muy bien- cómo cuesta mantener a una institución".