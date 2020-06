Los clubes van de la mano y empezarán a entrenar todos juntos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las idas y vueltas de las últimas horas generaron confusión en los equipos y un gran malestar entre la mayoría de los jugadores del fútbol uruguayo.

Por esa razón, ayer hubo varias reuniones. Dialogaron mediante Zoom los capitanes de las instituciones uruguayas para hablar del posible cambio de fecha del reinicio del Torneo Apertura y de los pasos a seguir; además, parte de la directiva de la Mutual se reunió con integrantes de la Secretaría Nacional del Deporte y de la AUF y a última hora de ayer se encontraron en la sede de Daecpu presidentes (y algunos delegados) de los clubes de Primera División.

Desde la Mutual confesaron que fue positiva la charla con Sebastián Bauzá; los entrenamientos comenzarán como estaban estipulados el próximo lunes 15 de junio y si todos los hisopados salen bien, el secretario nacional del deporte dijo que hay ciertas posibilidades de que la competencia vuelva el 1° de agosto, más allá de lo que se dijo en la conferencia del mediodía, donde se habló que la fecha máxima tentativa para el reinicio era la del 15 de agosto.

Había clubes que estaban dispuestos a retrasar el comienzo de las prácticas el lunes si finalmente se confirmaba la demora del comienzo del Torneo Apertura.

Lo económico es lo que más pesaba en la opinión de los directivos, pues si la competencia no empezaba hasta el 15 de agosto no estaban dispuestos a sacar a los futbolistas y funcionarios del Seguro de Paro 15 días antes.

En la reunión de las instituciones de este martes a la noche se escucharon diferentes posturas y cada uno tuvo su espacio para dar su punto de vista.

Finalmente decidieron empezar en conjunto todos el próximo 15 de junio como estaba establecido con la fase 1 del protocolo sanitario con la excepción de Plaza Colonia (ver nota aparte).

El gran temor de los clubes estuvo centrado en qué sucede si durante las fases, o en competencia, hay un caso positivo de COVID-19. Esa consulta se trasladará a la AUF.

Cabe recordar que Torque es el único equipo del Uruguay que ya empezó a entrenar el pasado lunes y lo hizo respetando las recomendaciones del protocolo sanitario.

Plaza Colonia

Plaza Colonia tomará una decisión sin tener en cuenta lo que se resolvió anoche en la reunión de presidentes, a la que no concurrieron. En Plaza sienten que no suelen tenerlos en cuenta para nada por eso tomarán su propia decisión. Y aunque hay que aguardar por la reunión que mantendrán Carlos Manta y el “Chiqui” García, una de las cosas que evaluarán es comenzar los entrenamientos el lunes 15 tal cual estaba previsto aunque esto signifique que los futbolistas salgan del Seguro de Paro. “Los jugadores ya no aguantan más. No pueden más. Es probable que hagamos un esfuerzo por este grupo maravilloso”, dijo Manta.