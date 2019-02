El club tricolor entra a las competencias digitales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nacional va a ingresar al mundo tecnológico y de la competición de los videojuegos. En un terreno donde se mueve muchísima gente y, especialmente, mucho dinero por la aparición de diferentes sponsors, el tricolor está resuelto a formar un equipo para competir en certámenes digitales.



El avance de la iniciativa se concretará el día previo al amistoso internacional que disputará contra Seattle Sounders. De acuerdo con lo que reveló a Ovación Martín Sarthou, director de comunicaciones y estrategias digitales de los tricolores, un adolescente de 15 años competirá contra un profesional de Washington que representará al Seattle.

Será un partido online y que se estima podría tener en Washington una audiencia de 150.000 personas, las que verán el duelo deportivo por una plataforma digital.



La idea de Nacional de ingresar al mundo de los deportes electrónicos está asociada al fútbol y todo hace indicar que se armará un equipo de once jugadores para ingresar a las ligas internacionales.

Probablemente se consiga ir evolucionando y avanzando para poder entrar a la “League of Legends World Championship” (torneo mundial del videojuego League of Legends). Esos pasos se irán dando paulatinamente con el objetivo de seguir difundiendo la marca Nacional en el mundo y de capturar ingresos de mercados que hasta ahora no han sido explotados por el club.