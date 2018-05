El club pide identificar a los responsables "de este cobarde ataque a mujeres y niños"

"El grueso de la hinchada de Nacional respetó lo dispuesto como medida de seguridad y transitó por la ruta establecida oportunamente. Sin embargo, unos pocos no lo hicieron y se desviaron, ingresando al intercambiador, provocando los incidentes que pueden apreciarse en las imágenes difundidas", explicó este domingo el Ministerio del Interior sobre el ataque que sufrieron los fanáticos de Peñarol que se encontraban en Belloni.



Luego, el propio Consejo Directivo aurinegro emitió un comunicado rechazando estos hechos y pidiendo que se identifique a los responsables "de este cobarde ataque a mujeres y niños que no hacían otra cosa que esperar el transporte público".



Asimismo, Peñarol recalcó que su parcialidad cumplió "con todas y cada una de las medidas establecidas por el operativo de seguridad con la finalidad de que no existieran cruces entre nuestros hinchas y los del Club Nacional de Football en algunas zonas de la ciudad".